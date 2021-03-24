▲ 想在股災中生存？ 投資者要做好這4件事

擔心市場即將暴跌？這是在這種情況下避免受傷的方法。近日你有很多理由為股市大跌做好準備，因為不僅股票在很大程度上被高估了，特別是科技股，而且最近幾周動盪確實加劇了。面對持續的疫情和動盪的經濟，很容易看出為甚麼有些投資者可能會感到緊張。

好消息是，面對股市急跌，你有方法可以避免成為受害者，只要根據以下幾點，安排好自己的投資組合以渡過低迷時期。

【退休投資落後大市？ 3個你必要知的成因：按此】

1. 根據年齡做正確的資產配置

擁有適當的資產組合可令你在股市大跌中，避免受到嚴重傷害。如果你與退休年齡有5年或以上距離，那麼擁有較大比重的股票的投資組合就不會對你造成重大傷害。

但如果你即將退休或已經退休，你將需要一個股票和債券的更平衡的組合。在市場崩潰期間，債券的價值波動的可能性較小，因此，如果需要，可以賣出用作現金來源。另外，你還可以從收到的利息獲得一定程度的保護。

2. 多元化投資組合

多元化的投資組合可能是你倖免於股市暴跌的重要因素。理想情況下，你的投資組合應包括來自各個市場領域的股票，好像醫療保健、科技、銀行、汽車和能源等。

你可以自己親自挑選單一股票，或者通過買入指數基金或交易所買賣基金來實現這一目標，這些基金可以讓你通過單一項投資來擁有一籃子股票。

3. 持有派息股

即使在市場下跌期間，有良好派息紀錄的公司也會繼續支付股息。在你的投資組合中持有派息股可以為你提供像債券一樣的保護，雖然股價短期也會有波動，但派息仍可為你提供額外收入來源。

4. 持有額外現金享折讓投資

股市暴挫通常被認為是一件壞事，但實際上卻可以為投資者帶來以低價獲得優質股票的機會。這就是你為甚麼應要預留一些額外的現金，在股票價格暴跌時，可以輕鬆地將優質股票加入到投資組合中。

請記住，如果股市暴跌，很有可能會出現反彈，而且從歷史上看，事情均是這樣。關鍵是你要在最佳時期進行投資，即是當股票價格下跌並且尚未開始回升時。

股票市場暴跌的想法可能令人生畏，但是如果你適當地安排自己的投資組合，那麼下一次大跌未必會嚴重傷害你。實際上，如果你部署正確，則可以利用下一個市場低迷市況來發揮自己的財務優勢，並在此之後變得更加富有。

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