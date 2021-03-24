商品主題投資如何實踐ESG

商品價格近期高漲，並成為投資市場的關注焦點。但有部分注重環境、社會及企業管治（ESG）的投資者或會因為擔心原料開採對環境構成影響而不願意對相關主題進行投資，箇中原因大致與市場逐漸因污染問題加劇而主動避開投資於傳統能源板塊的邏輯相同。

【亞洲ESG投資需求日增 但仍落後全球 : 按此】

有基金界認為，商品主題當中有部分範疇對實現ESG有幫助的。施羅德投資管理就指出，金屬生產行業對社會實現能源轉型和過渡至低碳經濟極具關鍵作用，例如在電動汽車電池生產及太陽能發電方面，若銅或鎳供應不足將會對整個領域的運作構成影響，並可能減慢世界各國的減排節能目標。

有個別投資者會嘗試細心了解資源類企業的ESG發展是否合符標準要求，但其實散戶亦可簡單地透過買入基金產品來實踐投資ESG，因為資產管理領域對可持續投資的準則要求頗為嚴格，例如有基金公司在內部的ESG評核當中，加入由大學所編製，專門用來量化全球暖化問題對各國影響的指標，又建立以ESG為中心的解決方案平台，從而滿足傾向投資ESG範疇的投資者。

總括而言，涉及商品的投資在國際市場當中仍具不可或缺的作用，其對環球經濟的正常運作有着深遠影響，個人投資者可通過揀選ESG評級較高的項目，把環保概念融入資產配置當中。

【投資也可以救地球？ESG基金有哪些投資主題？: 按此】

責任編輯：梁宇碩

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？【按此】