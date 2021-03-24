上市公司業績期　零售股應看甚麼財務數據？

早前曾分析可從銀行股及地產發展商的業績中，抽出甚麼數據來分析及研究，現在將講解一下分析零售股的財務比率，並會以近來已公布去年度業績的體育用品股：李寧 （02331） 、特步 （01368） 及361度 （01631） 為實例。

同店銷售（Same Store Sales）

同店銷售是用開業至少一年的店舖，在相同時期下的銷售額作比較，通常以月份、季度為時間段比較每年的銷售額，是了解零售商經營狀況的重要指標。部分連鎖零售商或會不斷開新店或收購同業去催谷盈利，舊店舖的銷售未必理想。

透過同店銷售變化，可分辨盈利增長是來自新開店舖還是舊店舖。另外，觀察每店平均銷售變化，亦可以審視零售商的經營能力。若同店銷售增長是在不增加額外成本之下達成，更能反映其營運效率的提升。

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毛利率（Gross Profit Margin）

毛利率＝（銷售收入—銷售成本）／銷售收入ｘ100%

公司的毛利是指扣減銷售成本後的銷售收入，當中的銷售成本只包括有關貨品銷售的直接成本，毛利反映公司貨品的盈利能力，而毛利率則是毛利佔銷售收入的比率。毛利率較高，代表其議價能力較強，品牌創造價值的能力亦較強；毛利率低，意味其議價能力較低，代表品牌可能老化。

營業利潤率（Operating Profit Margin）

營業利潤率＝（銷售收入—銷售成本—銷售費用）／銷售收入ｘ100%

有別於毛利率衡量公司的對外能力，營業利潤率是反映一家公司的對內能力。計算方法是將公司的毛利減去銷售費用（包括管理、研發、工資、折舊、利息等），營業利潤率則是營業利潤佔銷售收入的比率，可以看出一家公司控制成本的能力。

若兩家公司的毛利率一樣，但其中一家的營業利潤率較高，即代表該公司控制成本能力較高，管理能力較強。

存貨周轉率（Inventory Turnover）

存貨周轉率＝年度銷售成本／當年平均存貨

存貨在零售股的流動資產中佔了一個很大的比重，若零售公司的存貨積壓過多，會影響資金流動及存倉費用增加，亦面對產品過時問題。

存貨周轉率愈高，即表示貨品的銷售速度愈快，意味存貨及管理做得好；相反周轉率低即表示存貨滯銷。積壓存貨對於受潮流因素影響較大的零售商的影響更大，導致其或要在季尾減價速銷，影響其銷售額表現。

計算出存貨周轉率後，可用365天除以存貨周轉率，算出存貨周轉天數，這能知道一家公司從取得存貨開始，至消耗、銷售所經歷的天數。

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從上圖可見，李寧的毛利率及存貨周轉表現均較特步國際及361度為佳，意味其品牌創造價值的能力較強，銷售效率亦較好。在營業利潤率上，361度的表現最好，反映其控制成本能力較強。

另外，安踏體育 （02020） 亦會於今天公布去年度業績，大家可以嘗試自己從其業績報告中找出以上數據，以比較一下其與同業的高低。

責任編輯：鄭樂怡

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