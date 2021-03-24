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【網民熱話】近30年樓齡黃大仙公屋61萬買得過？　網民：唔使諗即刻買

個人增值 18:53 2021/03/24

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【網民熱話】近30年樓齡黃大仙公屋61萬買得過？　網民：唔使諗即刻買

香港樓價貴絕全球，年輕一代難「上車」。有網民與嫲嫲及父親居住在黃大仙公屋，覺得現居地交通方便，故打算透過租置計劃以61萬購入，約300呎的兩房一廳單位，因而在討論區發文問網民意見。

【網民為幫母治病負債10萬元　母親手持2物業拒幫忙感心寒：按此

有網民在討論區以「61萬公屋買唔買得過？」為題發文，表示自己與嫲嫲及爸爸一家三口住在黃大仙公屋單位。有感爸爸臨屆退休年齡，但沒有置業打算。而事主即將畢業，亦有少許儲蓄，故有意以租置計劃購入現居單位。該單位設兩房一廳，面積約300呎，惟樓齡接近30年，因此事主心大心細未能決定置業與否。

貼文引來熱烈討論，不少網民直呼「買得過」。現時本港樓價高企，買一個300呎單位動輒數百萬元，而事主單位位於市區，只需61萬買到，可說是相當划算。有網民表示，購入單位後轉手，即可賺數百萬元。不過，有網民亦提醒由於樓齡高，事主要注意維修費用問題。

至於為甚麼事主可以約60萬元購入公屋單位，是源於政府在90年代推出「租者置其屋計劃」。政府容許現居於租置屋邨的租戶購買其租住單位，惟房委會在2005／2006年推出第六期乙租置計劃後，已終止該計劃。因此，現時只有少數納入在名單內的租置計劃屋邨，才可讓租戶購入現居單位。

【網民留言】

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責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 理財規劃

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