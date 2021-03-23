Dsquared2意大利版猛龍過江　筍價狂掃李小龍high fashion　

從來時裝都講求最快最新，對時尚人士來說，過季時裝如同雞肋，但畢竟不是每個人都有能力負擔購買當季新衣，於是一些專門營售過季high fashion的網站應運而生，這方面最著名的是yoox.com。最近筆者在網站內，找到一批以已故國際武打巨星李小龍為主題的服裝，品牌正是來自意大利的Dsquared2。

▲ Dsquared2兩位兄弟設計身體力行，時裝展謝幕時穿上李小龍tee。（tee約$1,582/圖片YOOX提供）

▲ 乍暖還寒的日子，最要緊有一件印上李小龍樣子的衞衣護身。（約$1,969/圖片YOOX提供）



這一批以李小龍為主題的服裝來自去年Dsquared2的春夏系列，設計師Dean & Dan Caten揀選李小龍的原因，話說除了因為他是70、80年代的pop icon外，同時亦是當時東西方流行文化上的橋樑。當然，更重要的是在兩位設計師眼中，李小龍是一位既經典而又非常性感的男性。

▲ 同一個印花，一個彩色、一個單色，你的選擇是？（約$1,233/圖片YOOX提供）

▲ 同一個印花，一個彩色、一個單色，你的選擇是？（約$1,217/圖片YOOX提供）

▲ 李小龍和成龍，你會選擇哪一位？（約$1,279/圖片YOOX提供）

不過，大家其實知不知道，設計師Dean & Dan兩兄弟對香港的認識比其他來自西方的時裝設計師更深？原因是他倆人還未成立Dsquared2前（1995年創立），為其他時裝品牌工作的時候，就經常從加拿大直奔新蒲崗的工廠區打滾多年，除了對香港文化有著一定認識外，還懂得說幾句廣東話呢﹗

▲ 李小龍經典凌空飛腿，fans們記得是來自哪套電影嗎？（約$1,140/圖片YOOX提供）

▲ 除了tee外，配飾上還有cap帽。（約$1,039/圖片YOOX提供）

所以Dsquared2將李小龍首次引進high fashion界絕對不會感到意外，而且今天更難得的是可以以「月下貨」的價錢來擁抱這位武打巨星的產品，「小龍迷」豈有不入貨的理由？

網址：www.yoox.com