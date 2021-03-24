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【ESG】解構本港3隻ESG ETF　邊隻上市至今已升逾76%？

綠色金融 13:22 2021/03/24

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環境、社會及管治（ESG）投資愈來愈受到中港投資者注視，嘉實國際資產管理推出嘉實中證滬深300ESG領先指數ETF （03108） ，於本月10日正式在港交所掛牌，通過自主研發的ESG研究框架，為投資者提供投資符合ESG標準的A股機遇。本港目前有3隻掛牌的ESG ETF投資主題不盡相同，投資者會對邊個主題較有興趣？

【ESG基金有哪些投資主題？：按此

ESG主題：嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF

嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF （03108） 是追蹤中證嘉實滬深300 ESG領先指數，該指數從中證滬深300指數中選取出在各自行業中展示領先ESG水平的公司，於上交所或深交所發行的中國A股之交易表現。該ETF於3月10日正式在聯交所上市，截至3月22日，其頭5大持倉：

  • 貴州茅台（滬：600519）、
  • 中國平安（滬：601318）、
  • 招商銀行（滬：600360）、
  • 美的集團（深：000333）、
  • 五糧液（深：000858）

ESG主題：海通MSCI中國A股ESG ETF

海通MSCI中國A股ESG ETF （03031） 是首隻在港上市的寬基ESG ETF，所謂寬基ESG ETF即是ETF會評估所有在A股公司在ESG的成效，進行跨行業投資。該ETF選股時，會將所有公司的ESG表現評分，然後剔除ESG表現差、具爭議性及有重大違規的公司。

海通MSCI中國A股ESG ETF追蹤MSCI 中國A股ESG通用指數，截至3月22日，其頭5大持倉：

  • 貴州茅台（滬：600519）、
  • 中國平安（滬：601318）、
  • 招商銀行（滬：600360）、
  • 寧德時代（深：300750）、
  • 中國中免（滬：601888）

【美股可持續ETF去年回報平均達22.4%　回報更勝傳統ETF？：按此

清潔能源主題：Global X中國潔淨能源ETF

Global X中國潔淨能源ETF （02809） 追蹤Solactive中國清潔能源指數Ntr，受惠於中國發展潔淨能源的長遠國策，該ETF上市至今錄得76.75%回報的強勁表現。截至3月22日，其頭5大持倉：

  • 長江電力（滬：600900）、
  • 中環股份（深：002129）、
  • 陽光電源（深：300274）、
  • 晶盛機電（深：300316）、
  • 隆基股份（滬：601012）
ETF 資產規模 上市至今表現 管理費
嘉實中證滬深300ESG領先指數ETF （03108） ^ 6,329萬元 -0.60% 0.65%
海通MSCI中國A股ESG ETF （03031） * 3.5億元 8.04% 0.6%
GLOBAL X中國潔淨能源ETF （02809） # 29.6億元 76.75% 0.5%
^03108於2021年3月1日掛牌
*03031於2020年10月15日掛牌
#02809於2020年1月17日掛牌
資料：彭博；截至3月23日

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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