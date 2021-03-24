【ESG】解構本港3隻ESG ETF　邊隻上市至今已升逾76%？

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【ESG】亞洲ESG投資需求日增 但仍落後全球
環境、社會及管治（ESG）投資愈來愈受到中港投資者注視，嘉實國際資產管理推出嘉實中證滬深300ESG領先指數ETF （03108） ，於本月10日正式在港交所掛牌，通過自主研發的ESG研究框架，為投資者提供投資符合ESG標準的A股機遇。本港目前有3隻掛牌的ESG ETF投資主題不盡相同，投資者會對邊個主題較有興趣？
【ESG基金有哪些投資主題？：按此】
ESG主題：嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF
嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF （03108） 是追蹤中證嘉實滬深300 ESG領先指數，該指數從中證滬深300指數中選取出在各自行業中展示領先ESG水平的公司，於上交所或深交所發行的中國A股之交易表現。該ETF於3月10日正式在聯交所上市，截至3月22日，其頭5大持倉：
ESG主題：海通MSCI中國A股ESG ETF
海通MSCI中國A股ESG ETF （03031） 是首隻在港上市的寬基ESG ETF，所謂寬基ESG ETF即是ETF會評估所有在A股公司在ESG的成效，進行跨行業投資。該ETF選股時，會將所有公司的ESG表現評分，然後剔除ESG表現差、具爭議性及有重大違規的公司。
海通MSCI中國A股ESG ETF追蹤MSCI 中國A股ESG通用指數，截至3月22日，其頭5大持倉：
【美股可持續ETF去年回報平均達22.4% 回報更勝傳統ETF？：按此】
清潔能源主題：Global X中國潔淨能源ETF
Global X中國潔淨能源ETF （02809） 追蹤Solactive中國清潔能源指數Ntr，受惠於中國發展潔淨能源的長遠國策，該ETF上市至今錄得76.75%回報的強勁表現。截至3月22日，其頭5大持倉：
|ETF
|資產規模
|上市至今表現
|管理費
|嘉實中證滬深300ESG領先指數ETF （03108） ^
|6,329萬元
|-0.60%
|0.65%
|海通MSCI中國A股ESG ETF （03031） *
|3.5億元
|8.04%
|0.6%
|GLOBAL X中國潔淨能源ETF （02809） #
|29.6億元
|76.75%
|0.5%
|^03108於2021年3月1日掛牌
*03031於2020年10月15日掛牌
#02809於2020年1月17日掛牌
資料：彭博；截至3月23日
責任編輯：李瑩
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欄名 : 綠色投資