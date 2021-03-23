  • 20°C
香港時間 : 2021323日 (週二) 16:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

盲拳打死老師傅的年代

博客 16:36 2021/03/23

分享：

黃國英指組合回報只有十零廿個巴仙，他指這成績於年輕人的討論區上實在Collect skin（收皮）。

止凡在今年年初的時候，看到黃國英的訪問影片，好多Group友瘋傳，指他講得好好笑，小弟都好有感想。

1. 黃國英指組合回報只有十零廿個巴仙，他指這成績於年輕人的討論區上實在Collect skin（收皮）。

2. 連登有個「契媽」Cathie Wood，一年回報154%，她所買入的科技股都大升突升。當散戶只要跟對「契媽」就成功時，還需要談甚麼財務知識嗎？

3. 感覺到黃國英有點無奈之餘，亦有點怨氣，暗示年輕人看不見風險及路遙知馬力，未知大家有否感覺到。

【情侶買樓後失業做唔到按揭　你係業主會點做？：按此

4. 無可否認，這次熱潮的確很厲害，只要捉住這一下，可以一世都不用再談投資了，好似「軟件工程師7年來「瞓身」Tesla擁逾1,200萬美元宣布退休」。

5. 基金經理、價值投資者、甚麼專家、財演……終日教人如何分析、看市，營營役役都只得一二十個巴仙，一眾傳統「好股」都被疫情打擊至落花流水，上年隨時負回報。時也命也，散戶都可以打死老師傅，唯有……沉默是金。

6. 感覺上，黃國英已經算是無太多枷鎖與包袱，記得他很早已經買Bitcoin、買科技龍頭，不算是頑固的價值投資者，但結果仍是頗心灰。

【當41歲仲係後生仔　35歲就有中年危機？：按此

7. 黃國英說得好，20萬同20億有不同買法，上岸了，不再是博發達，資金規模大，比較着重分散風險。

8. 看過Howard Marks的備忘錄，提到現今世代價值投資與增長股投資的事情，好應景。

9. 其實都不止基金界別，連YouTuber/Blogger間，只要多說Tesla/Bitcoin等科技產物，View數都同樣被「炒」得很高。

10. 有網友指，近期小弟亦有幸被人「招呼」。論投資界別，我只是Nobody，小薯Blogger一名，於這時代洪流中被「招呼」，真感榮幸。

 

【本文獲作者止凡授權轉載】

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？【按此
 

撰文 : 止凡

欄名 : 取之有道

最新專欄文章 更多

博客 - 情侶買樓後失業做唔到按揭　親到業主所住屋苑攔截冀退訂　你係業主會點做？
2021/03/16
情侶買樓後失業做唔到按揭　親到業主所住屋苑攔截冀退訂　你係業主會點做？
博客 - 朋友移民加國　寫故事如翻前世今生　推薦人：好似被人罰
2021/03/09
朋友移民加國　寫故事如翻前世今生　推薦人：好似被人罰
博客 - 當41歲仲係後生仔　35歲就有中年危機？
2021/03/02
當41歲仲係後生仔　35歲就有中年危機？
博客 - 件事其實幾折墮
2021/02/23
件事其實幾折墮
博客 - 網傳兩張圖有何啟示？
2021/02/18
網傳兩張圖有何啟示？
投資產品 基金 止凡 黃國英 YouTuber Blogger Tesla YouTube

下一篇文章

【電子商貿】商機處處的春天　把握季節性促銷時機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【MPF】兼職員工要如何供強積金？
【MPF】兼職員工要如何供強積金？
博客 - 比特幣錢包都分冷熱？　邊個安全啲？
比特幣錢包都分冷熱？　邊個安全啲？
博客 - 【數碼轉型】雲端科技提升醫患體驗　3方面推動醫療界革新
【數碼轉型】雲端科技提升醫患體驗　3方面推動醫療界革新
博客 - 【MPF】慳稅兼壯大退休儲蓄　強積金可扣稅自願性供款3大特點　
【MPF】慳稅兼壯大退休儲蓄　強積金可扣稅自願性供款3大特點　
博客 - 【理財個案】30歲靠月供股票累積100萬元　冀45歲享財務自由　應月供哪些潛力股？
【理財個案】30歲靠月供股票累積100萬元　冀45歲享財務自由　應月供哪些潛力股？
博客 - 【延期年金2020】賺盡扣稅回報！比較10大熱門延期年金
【延期年金2020】賺盡扣稅回報！比較10大熱門延期年金