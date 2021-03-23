盲拳打死老師傅的年代

黃國英指組合回報只有十零廿個巴仙，他指這成績於年輕人的討論區上實在Collect skin（收皮）。

止凡在今年年初的時候，看到黃國英的訪問影片，好多Group友瘋傳，指他講得好好笑，小弟都好有感想。

1. 黃國英指組合回報只有十零廿個巴仙，他指這成績於年輕人的討論區上實在Collect skin（收皮）。

2. 連登有個「契媽」Cathie Wood，一年回報154%，她所買入的科技股都大升突升。當散戶只要跟對「契媽」就成功時，還需要談甚麼財務知識嗎？

3. 感覺到黃國英有點無奈之餘，亦有點怨氣，暗示年輕人看不見風險及路遙知馬力，未知大家有否感覺到。

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4. 無可否認，這次熱潮的確很厲害，只要捉住這一下，可以一世都不用再談投資了，好似「軟件工程師7年來「瞓身」Tesla擁逾1,200萬美元宣布退休」。

5. 基金經理、價值投資者、甚麼專家、財演……終日教人如何分析、看市，營營役役都只得一二十個巴仙，一眾傳統「好股」都被疫情打擊至落花流水，上年隨時負回報。時也命也，散戶都可以打死老師傅，唯有……沉默是金。

6. 感覺上，黃國英已經算是無太多枷鎖與包袱，記得他很早已經買Bitcoin、買科技龍頭，不算是頑固的價值投資者，但結果仍是頗心灰。

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7. 黃國英說得好，20萬同20億有不同買法，上岸了，不再是博發達，資金規模大，比較着重分散風險。

8. 看過Howard Marks的備忘錄，提到現今世代價值投資與增長股投資的事情，好應景。

9. 其實都不止基金界別，連YouTuber/Blogger間，只要多說Tesla/Bitcoin等科技產物，View數都同樣被「炒」得很高。

10. 有網友指，近期小弟亦有幸被人「招呼」。論投資界別，我只是Nobody，小薯Blogger一名，於這時代洪流中被「招呼」，真感榮幸。

【本文獲作者止凡授權轉載】

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