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DONKI名珠城店櫻花祭　Nike網店指定產品低至半價

精明消費 07:00 2021/03/24

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. DONKI：名珠城店櫻花祭

由即日起至4月11日，DON DON DONKI名珠城店推出春‧櫻花祭，多款精選產品有優惠，包括櫻花酒、櫻花布甸、櫻花卷、抽濕及消毒用品等。數量有限，售完即止。

地址：香港銅鑼灣百德新街22-36號名珠城1至4樓

    點擊圖片放大

2. Nike：指定產品低至半價　買滿3件折上折

由即日起至4月1日，Nike推出春季快閃優惠，指定產品低至半價。凡於網店購買標有活動標籤「購買3件或以上指定產品可享低至半價，正價產品亦可夾單」的減價產品，2件可享額外8折，3件及以上可享額外7折優惠。精選正價產品亦可夾單但無折扣優惠。

另外，選購好產品後，記住要於「訂單摘要」中輸入優惠編號「SPRINGSALE」，才可享此優惠。

需要注意的是，Nike特別版產品、Nike禮品卡及部分指定產品不參加是次活動。

優惠產品一覽

3. 衍生：私+呵護口罩$100/2盒

衍生私+呵護三層醫用口罩近日推出優惠，ASTM Level 3口罩100元2盒。是次優惠綫上綫下同步發售，數量有限，售完即止。

網上訂購

衍生集團展銷中心

  • 地址：尖沙咀科學館道1號康宏廣場航天科技大廈12樓1216室
  • 營業時間︰星期一至五上午9時至下午6時（公眾假期除外）

衍生中醫門診

  • 地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場1期G31號地舖（馬鐵石門站A出口）
  • 營業時間：星期一至六上午10時至晚上8時（公眾假期照常營業）

撰文︰hket小編

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