DONKI名珠城店櫻花祭　Nike網店指定產品低至半價

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惠康買各款Häagen-Dazs家庭裝雪糕$110/2盒
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. DONKI：名珠城店櫻花祭
由即日起至4月11日，DON DON DONKI名珠城店推出春‧櫻花祭，多款精選產品有優惠，包括櫻花酒、櫻花布甸、櫻花卷、抽濕及消毒用品等。數量有限，售完即止。
地址：香港銅鑼灣百德新街22-36號名珠城1至4樓
2. Nike：指定產品低至半價 買滿3件折上折
由即日起至4月1日，Nike推出春季快閃優惠，指定產品低至半價。凡於網店購買標有活動標籤「購買3件或以上指定產品可享低至半價，正價產品亦可夾單」的減價產品，2件可享額外8折，3件及以上可享額外7折優惠。精選正價產品亦可夾單但無折扣優惠。
另外，選購好產品後，記住要於「訂單摘要」中輸入優惠編號「SPRINGSALE」，才可享此優惠。
需要注意的是，Nike特別版產品、Nike禮品卡及部分指定產品不參加是次活動。
3. 衍生：私+呵護口罩$100/2盒
衍生私+呵護三層醫用口罩近日推出優惠，ASTM Level 3口罩100元2盒。是次優惠綫上綫下同步發售，數量有限，售完即止。
衍生集團展銷中心
衍生中醫門診
撰文︰hket小編
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欄名 : 今日優惠精選