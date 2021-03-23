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刷臉時代來臨！新加坡OCBC人臉識別ATM有幾勁？

博客 18:09 2021/03/23

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刷臉時代來臨！新加坡OCBC人臉識別ATM有幾厲害？

OCBC早幾天宣布在新加坡在ATM機加入人臉識別技術，為東南亞首家加入人臉辨別技術的銀行。作為第一波試點，OCBC會首先在8台ATM加入人臉辨別技術，並且只設「帳戶查詢」功能，至於「現金提款」就要等測試結果滿意才會推出，不過都目標是新加坡全綫OCBC ATM都能用人臉識辨做到「現金提款」喇。

【點解Chase Bank「無卡提款」比恒生優勝？：按此

其實人臉識別真的不是甚麼新鮮事，大家每天手機都有在用，不過OCBC這個Solution真的是一個大突破，也反映新加坡監管當局新加坡金融管理局（MAS）願意在風險和便利間作出嘗試呢。

為甚麼ATM提款需要「提款卡」呢？

首先問大家一個生活常識題，為甚麼大家去ATM提款的時候，必須要帶上提款卡再輸入密碼，而不可以直接在ATM輸入帳戶號戶再輸入密碼呢？

用一個通俗的說法，就是風險的問題，因為你的帳戶號碼根本不是秘密，所以如果容許可以不用卡、而可以直接輸入帳戶號碼和密碼的話，這就只有一重防護了，所以說「提款卡」的重用不在於代表「輸入帳戶號碼」，而在於一種「身份證明」。

用一點Jargon來表達，「提款卡」屬於What you have、「密碼」屬於What you know，加起來就構成2-factor authentication（2FA），這樣便安全了。

同樣原理，中銀香港的「指靜脈認證」技術（What you are）也需要提款卡（What you have）才能構成2FA讓大家在ATM提款，但OCBC這個技術卻不一樣，因為它根本不需要大家做2FA呢。

無卡人臉識別的厲害

OCBC人臉識別ATM的流程大概有以下幾步：

1. 選擇人臉識別
2. 輸入身份證號碼（注意，不是插入身份證，𠵱家輸入身份證號碼）
3. 刷臉

就是這樣了，大家有興趣可以看看這段YouTube，不過基本上就是示範這3個步驟了。

【如果錄咗對方把聲　用「聲紋認證」係咪可以Hack到電話銀行？：按此

當然大家可以說身份證號碼也是一種What you have的認證方法，但這只能算是Super weak authentication method，原因是身份證號碼是一種「靜態可複製」資料，對比起「動態」資料例如「上一次信用卡消費的商戶名稱」，身份證號碼不會定時改變，對比起「不可複製資料」如身份證，當我知道大家的身份證號碼後，我可以告訴其他人甚至放到網上，所以一般我們都不會把「靜態可複製」資料當作認真的Authentication method喇。

所以說這台ATM為「在亞洲發達國家使用ATM服務不需要2FA」打開了一個缺口，挺有象徵意義的。當然新加坡金管MAS也不是亂來的，OCBC聲稱它的人像數據來自新加坡National Digital Identity infrastructure—SingPass Face Verification，自家製產品也要捧一下場啦。

如果大家這幾年有去過新加坡，都會記得入境的時候要拍照，離境的時候卻是自助的，新加坡海關聲稱已利用人臉識別技術，知道你是不是旅客、有沒有欠交罰款、被通緝等等，所以說人臉識別在新加坡已經有國防場景，放在ATM也算是向前一小步吧。

至於香港呢，我覺得一眾銀行都沒甚麼心情搞ATM，財爺派錢都用SVF啦，仲用現金？我覺得好Dirty咯。

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (117) — 新加坡 OCBC 人臉識別 ATM 的重大突破】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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