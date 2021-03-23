第二季重股輕債　信安：復甦領先歐美　亞洲看高一綫

本年首季即將完結，因應新冠肺炎疫苗接種規模愈來愈廣泛，全球每日新增個案亦顯著回落。信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉認為，疫情逐漸受控以及在各國共推大規模寬鬆財政與貨幣政策所支持下，環球經濟有機會在今季回復至疫情前水平，該行第二季度的策略宜「重股輕債」，將繼續看好股市，尤其是亞洲地區。

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陳曉蓉指，短期內仍然看好台灣及南韓股市，尤其是兩地的科技板塊。由於全球對智能電子產品需求殷切，加上各地在電動車及基建設施發展進一步加快，預期將持續帶動晶片需求增加。鑑於現時全球面臨晶片供應短缺情況，陳曉蓉看好行業龍頭企業的市佔率有望繼續上升，有利南韓及台灣科技板塊的盈利前景向好。

另外，陳曉蓉相信印度在疫情中的最懷情況已經過去，隨着大規模疫苗接種工作正在進行，配合政府的寬鬆財政及貨幣政策，當地經濟有望逐步復甦。陳曉蓉指，當地銀行的股本回報率（ROE）相對較高，看好當地的金融板塊前景。

陳曉蓉亦表示，帶動股票市場整體向上的基本因素未變，第二季度會繼續看好股市的走勢。該行對亞洲的前景最為樂觀，輕微看好美國、日本及香港，對中國的看法則為中性，輕微看淡歐洲股市。

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相反在固定收益方面，該行指出由2000年至今，過去7次債息急速上升期間，投資級別債券均錄得負回報，債券價格平均下跌約4%。陳曉蓉輕微看淡整體債市的前景，並建議投資者降低存續期。由於預期孳息曲綫持續趨於陡峭，信安看淡主權債，而對投資級別債的看法則是中性。

責任編輯：梁宇碩

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