【SLR】美聯儲不延長SLR放寬措施　對市場有何影響？

▲ 【SLR】美聯儲不延長SLR放寬措施 SLR對市場有何影響？

美聯儲於上周五（19日）宣布不延長補充槓桿率（SLR）放寬措施期限，出乎市場意料。消息公布後，美國10年期國債孳息率一度升穿1.7厘，其後回落。為何不延長SLR的放寬措施會帶動債息走勢？SLR是甚麼？投資者應如何解讀？

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SLR是甚麼？

補充槓桿率（Supplementary Leverage Ratio，SLR），是衡量商業銀行的資本充足率指標之一。自2008年金融海嘯後，聯儲局為避免銀行過度槓桿，而提出SLR，用作衡量銀行一級資本相對於風險資產的比率。

一級資本即銀行可立即動用的資本，具有吸收虧損的能力。主要是由普通股份、收益及某些優先股組成。

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而總槓桿敞口是指銀行在資產負債表及非資產負債表外、非直接擁有的資產組合，即所有風險資產，包括放貸、投資及房地產等。

SLR計算方式：

SLR＝一級資本／總槓桿敞口

根據《巴塞爾協定III》規定，對於總資產超過2,500億美元的銀行機構，或資產負債表上的境外敞口為100億美元的銀行，SLR要求需要達到最低3%，而摩根大通、花旗、美國銀行等8家系統性銀行則需要滿足更嚴格的SLR標準，最低需要達到5%。

聯儲局去年為何會推出SLR放寬措施？

自新冠肺炎疫情爆發後，聯儲局宣布重啟量化寬鬆政策，與此同時，在疫情衝擊下，美國民眾將手中資產轉為現金，導致列入SLR的銀行準備金要求大幅上升，銀行業只能被迫縮減信貸、債券等資產，來滿足SLR要求。

銀行業縮減信貸，不利於美國經濟復甦，也不符合推出寬鬆政策的目的，因此聯儲局決定於去年4月起放鬆SLR政策，宣布將銀行準備金及美國國債排除在SLR標準之外，增加資產負債表的靈活性，有關措施將在2021年3月底到期。

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不延長SLR放寬措施 對市場有何影響？

聯儲局不延長SLR放寬措施的決定，出乎市場預期。由於美國國債需再列入SLR的標準之內，市場憂慮會觸發銀行沽售債券潮，導致債息向上。而市場對聯儲局不再延長SLR放寬措施的另一解讀，是聯儲局開始縮減買債規模，部署收水，亦導致市場憂慮會影響金融市場的表現。

責任編輯：李瑩

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