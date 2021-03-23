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【ESG】亞洲ESG投資需求日增　但仍落後全球

綠色金融 14:08 2021/03/23

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基金網絡Calastone表示，留意到資產管理領域在過去2年的發展當中，ESG基金乃較為成功的類別。該公司根據內部數據，指出在股票基金之中，每100美元的淨流入額，就有84美元流進ESG基金，佔去181億美元中的151億美元。根據資金流向，亞洲和澳洲投資者對ESG基金的需求持續增長，但步伐似乎比英國和歐洲落後兩三年。有業內人士分析指，亞洲投資者很大程度會視乎自己的生活及區內的發展水平來決定是否投資ESG基金。

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ESG基金在亞洲市場的需求日益增加，但調查發現相關步伐仍然落後於全球整體水平。Calastone注意到亞洲投資者對ESG基金態度之變化速度，取決於該市場的發展水平。Calastone引述MSCI亞太區前業務總裁林偉傑指出，如果投資者愈是感到自身已經「追趕」到其他發達國家的生活水平，他們也就愈不害怕成為負責任的投資者。從資金持續流進ESG基金的情況可見，把道德考慮納入業務的核心，可以提升基金對投資者的吸引力。

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儘管ESG基金比傳統的指數基金昂貴，而且單純地追踪一個外部的ESG基準指數是否符合投資者的嚴格要求仍然存在疑問，但Calastone表明被動型ESG基金的確正處於增長當中。

可持續投資概念在亞洲區仍較為新鮮，但把環保融入投資的配置講求長綫，投資者若考慮在組合中加入相關投資，可以分散風險之餘，亦可以透過投資來支持可持續概念。

 

責任編輯：梁宇碩

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欄名 : 綠色投資

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