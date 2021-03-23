小米雷軍預告「BIG NEWS」空歡喜？　管理層做「鍵盤戰士」對股價有幾大影響？

小米 （01810） 董事長雷軍21日晚上在微博上發文指有「BIG NEWS, 明天見」，市場憧憬公司將會發布有關電動車的消息，帶動股價在昨日（22日）10時正前高見27.35元，升4.19%。隨着小米於10時在官方微博宣布「BIG NEWS」僅是將於下周一（29日）舉行春季新品發布會後，股價隨即回落至26.4元的單日低位。收市報26.75元，全日累升1.9%。

事實上，雷軍幾乎每天都會在微博上撰文，發文的數量一至數篇不等。本網嘗試找出雷軍在微博上的言論，與小米股價走勢的關係，發現今年來另有三次微博言論帶動小米股價上揚。

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在上月8日，雷軍曾轉發其與「米粉顧問團」對話的視頻，當中透露到小米的未來發展及計劃，包括會推出MIX新機、重啟小米平板業務，以及預期今年在技術研發上的投入將增加30％至40％。該視頻在當日早上7時於其微博公布，當天開市股價即升至約27.5元，並在11時半高見28元。

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而在1月29日，雷軍曾在微博發數個帖文，先在早上提醒大眾小米11在當天上午10時再次開售，並在隨後一個帖文介紹小米將會如何應用「隔空充電技術」。當日的股價曾高見30.7元，升4.78％，但收市時回落至29.2元，全日累跌0.34％。

鄧聲興：可藉社交網站了解管理層營運理念

近年社交媒體興起，名人或公司管理層都有機會利用社交媒體帳戶發放消息或表達意見，美國前總統特朗普就是表表者，而Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）更曾因其在社交媒體上的言論而被監管機構盯上。到底投資者應如何看待管理層在社交網站上的言論呢？

香港股票分析師協會會長鄧聲興提醒，一般上市公司涉及業務數據的資料要以在港交所的公告為準，管理層在社交網站上的言論只是個人意見，並不完全代表公司董事會立場，投資者宜只將這些言論當是公司資訊去了解，不宜當成是短炒消息。

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對於長綫投資者而言，鄧聲興則建議投資者可藉公司高層在社交網站的帖文了解其營運理念，例如雷軍經常在公開場合或微博上提到小米不只是一間賣手機的公司，而是希望能建構一個生態圈，由此可以得知其對公司的願景。

責任編輯：鄭樂怡

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