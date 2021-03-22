▲ 【新冠疫苗】政府指疫苗接種與死亡無直接關係 疫苗副作用保障會賠償嗎？

行政長官及一眾司局長今早接種第二劑科興疫苗，疫苗接種計劃展開近1個月，惟部分市民接種後出現副作用等問題。現時坊間有不少保險公司提供疫苗保障，但政府指「死亡個案與疫苗接種無直接關係」，對相關保障計劃有何影響？

【接種疫苗後身亡有得賠？ 疫苗副作用保險計劃大比併：按此】

坊間有不少公司提供新冠疫苗保障計劃，部分恩恤金更高達20萬元。不過，若政府指「死亡個案與疫苗接種無直接關係」，投保人仍可獲賠償嗎？以下為保險公司的回覆。

蘇黎世

蘇黎世回覆指，新冠疫苗保障是根據香港註冊醫生簽發的診斷證明作賠償基礎。而假若醫生簽發的診斷證明和其他公布有分別，將以前者作準。

一般情況下，於索償申請時提供由香港註冊醫生簽發的證明以證實受保人的身故原因如下，並且不涉及任何一般不承保事項，理應可獲得賠償：

受保人根據疫苗生產商建議的有效疫苗療效的接種要求下，於接種每劑認可疫苗後30日內被確診接種疫苗後的不良反應，並因而死亡；或

受保人根據疫苗生產商建議的有效疫苗療效的接種要求下，於接種最後一劑認可疫苗後3個月內被確診新冠病毒並於香港醫院住院，並因新冠肺炎而死亡。

不過，蘇黎世亦重申，一般情況下，假若受保人不是直接因為接種疫苗而死亡，理應不可獲得賠償。

眾安國際

眾安國際早前為ZA Fam會員提供免費保障。若合資格人士因在計劃保障期內，由香港註冊醫生診斷及證明接種認可之疫苗而產生副作用致命，則可獲得身故恩恤金。

理賠所需證明文件（必須於求診／治療／身故日期起365日內提交，以日期較後者為準）包括：

香港身份證；

診斷證明書以證明新冠疫苗副作用保障合資格人士因在計劃保障期內接種認可之疫苗而產生副作用致命及住院證明或合法死亡證明文件（如適用）；

或由香港高等法院所簽發的遺產管理書（適用於申領身故恩恤金）。

英國保誠

如果投保人接種新冠疫苗後出現不良反應，英國保誠表示，所有理賠個案均會以申請人呈上的文件作參考，例如經註冊醫生發出的醫療報告。

若因疫苗副作用而身亡，投保人可獲賠償？英國保誠回覆指，登記人或同住子女必須在香港接種新冠疫苗後14日內，經註冊醫生確診於基金申請期內直接因接種疫苗後的不良反應而直接致命。

記者：曹佩鈞

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