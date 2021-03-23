投資中國有咩要注意？

中國的疫後經濟走向對環球資金較具吸引力，銘基亞洲投資策略師Andy Rothman認為聚焦中國的投資者而對內需、人口狀況、地產、金融科技的發展趨勢保持高度關注。

中國的經濟結構正在出現轉變，中央政府積極由以往依靠出口製造業為發展服務和消費產業，用以令經濟走向可持續增長的方向。Andy Rothman明言相比起眾多已發展國家，消費板塊在中國經濟極具潛力：消費行業現佔中國GDP的56%，與經合組織成員國平均佔73%的水平仍有一段距離，相信中央力推以內需驅動經濟的發展將能持續順利進行，為投資者帶來機會。

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銘基亞洲表明隨着內需消費的重要性日益提高，出口對中國經濟的貢獻將因而降低，加上疫情的負面影響漸漸消退及內地收入增長有望提速，預期區內以消費主導經濟的發展模式能維持強勁的恢復力。

注意3大風險範疇

另外，Andy Rothman建議投資者宜專注中國人口狀況、金融科技、地產等範疇的情況。銘基亞洲指出現時中國的生育率為1.69，並有機會在未來持續下跌。加上老齡化問題和整體的教育水平不斷提高，令勞動力逐漸減少。銘基亞洲預期政府會積極推動工業生產自動化及延後退休年齡以作應對。

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中國的債務問題的確引人關注，但Andy Rothman相信出現硬着陸或引發金融危機的機會仍然相當低，又認為房地產行業的問題只涉及社會與政治層面，認為內地銀行系體系不會出現類似2008年美國的次按危機。

受反壟斷法規所影響，中資互聯網及金融科技公司需要對業務運作及未來發展重新作出審視，該行認為北京的舉動旨在強化對消費者及數據安全作出保護，消除反競爭行為。因此，Andy Rothman相信有關新規不會對內地的科技行業構成重大變化。

責任編輯：梁宇碩

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