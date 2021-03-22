【港元定存】3個月港元定存　年息1厘以上何處尋？

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呢隻好可能係疫情前後都最理想嘅「高息股」？
上星期港元7日短存出現令市場驚嘆的6厘年息，但市場對存息走向觀望氣氛甚濃，恒生更全面下調存息，食息族係咪會「無啖好食」？華僑永亨微升3個月存息0.05厘至0.22厘，不過同存期工銀亞洲仍有3厘年息，同期仲有咩銀行有1厘息或以上呢？
工銀亞洲3個月港元定存年息達3厘，不過需要注意要全新指定理財新客及以新資金，手機銀行開戶，同時綫上開立綜合投資帳戶（若沒開此投資帳戶只得1.8厘）；優惠至3月底止。信銀國際亦有1.2厘，優惠同樣至3月底止。
富邦3個月定存為1厘息，起存額為100萬，亦即定存3個月已經有約2,500元利息袋袋平安。虛擬銀行富融及天星分別有0.7%及0.55%，起存額較低。另外，四間銀行包括渣打、東亞、滙豐及恒生銀行年息均定為0.01%。
|銀行
|年息
|起存額
|備註
|工銀亞洲
|3%
|
1,000元
|全新指定理財新客及以新資金，手機銀行開戶，同時綫上開立綜合投資帳戶（若沒開此投資帳戶只得1.8厘）；優惠至3月底止
|信銀國際
|1.2%
|50萬
|全新指定理財新客及新資金，手機程式開戶，成功登記為3月份大富翁存款計劃，優惠至3月底
|富邦
|1%
|100萬
|全新指定理財戶及新資金
|富融銀行
|0.7%
|1元
|存款高達10萬元，可享0.75%，10萬元以下為0.7%
|天星
|0.55%
|1,000元
|不適用
|中銀
|0.15%
|1萬
|選用「綜合理財服務」的個人客戶經網上銀行或手機銀行申請，要以「合資格新資金」開立「新資金特優定期存款 」
|渣打
|0.01%
|1萬
|定期存款年利率只適用於相關推廣網頁內所列明之日期。利率只供參考而並非保證。本行保留隨時更改利率之絕對權利。 受特惠定期年利率禮遇之條款及細則約束。
|東亞銀行
|0.01%
|10萬
|至尊及顯卓理財用戶利率相同
|滙豐銀行
|0.01%
|1萬
|1萬至100萬，利率相同
|恒生銀行
|0.01%
|1萬
|1萬至100萬，利率相同
責任編輯︰陳玉蓮
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欄名 : 存款收息