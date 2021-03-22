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【港元定存】3個月港元定存　年息1厘以上何處尋？

收息攻略 17:58 2021/03/22

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上星期港元7日短存出現令市場驚嘆的6厘年息，但市場對存息走向觀望氣氛甚濃，恒生更全面下調存息，食息族係咪會「無啖好食」？華僑永亨微升3個月存息0.05厘至0.22厘，不過同存期工銀亞洲仍有3厘年息，同期仲有咩銀行有1厘息或以上呢？

工銀亞洲3個月港元定存年息達3厘，不過需要注意要全新指定理財新客及以新資金，手機銀行開戶，同時綫上開立綜合投資帳戶（若沒開此投資帳戶只得1.8厘）；優惠至3月底止。信銀國際亦有1.2厘，優惠同樣至3月底止。

富邦3個月定存為1厘息，起存額為100萬，亦即定存3個月已經有約2,500元利息袋袋平安。虛擬銀行富融及天星分別有0.7%及0.55%，起存額較低。另外，四間銀行包括渣打、東亞、滙豐及恒生銀行年息均定為0.01%。

銀行 年息 起存額 備註
工銀亞洲 3%

1,000元

 

 全新指定理財新客及以新資金，手機銀行開戶，同時綫上開立綜合投資帳戶（若沒開此投資帳戶只得1.8厘）；優惠至3月底止
信銀國際 1.2% 50萬 全新指定理財新客及新資金，手機程式開戶，成功登記為3月份大富翁存款計劃，優惠至3月底
富邦 1% 100萬 全新指定理財戶及新資金
富融銀行 0.7% 1元 存款高達10萬元，可享0.75%，10萬元以下為0.7%
天星 0.55% 1,000元 不適用
中銀 0.15% 1萬 選用「綜合理財服務」的個人客戶經網上銀行或手機銀行申請，要以「合資格新資金」開立「新資金特優定期存款 」
渣打 0.01% 1萬 定期存款年利率只適用於相關推廣網頁內所列明之日期。利率只供參考而並非保證。本行保留隨時更改利率之絕對權利。 受特惠定期年利率禮遇之條款及細則約束。
東亞銀行 0.01% 10萬 至尊及顯卓理財用戶利率相同
滙豐銀行 0.01% 1萬 1萬至100萬，利率相同
恒生銀行 0.01% 1萬 1萬至100萬，利率相同

 

責任編輯︰陳玉蓮

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欄名 : 存款收息

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