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【網上招聘】科學園辦網上職業博覽　提供逾2400個創科職位空缺

個人增值 16:31 2021/03/22

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【網上招聘】科學園辦網上職業博覽　提供逾2,400個創科職位空缺

香港科技園公司於即日起至3月24日舉辦「香港科學園網上職業博覽2021」，提供創新高的2400多個創科職位空缺，包括金融科技、生物科技及數據相關職位。

【CFA協會推ESG課程　提升相關專業知識技能：按此

數碼轉型加快科企發展　人才需求急增

科技園公司指，今次博覽獲得超過270間大型企業、科技公司和初創參與，數目比去年增加100間，並提供大量人工智能及機械人技術、生物科技、金融科技、數據及智慧城市相關的工作機會。當中85%為與科技及研發有關的空缺，包括人工智能工程師、數據科學家、生物醫藥研究員、軟件開發員、用戶體驗（UX）／用戶介面（UI）設計師等。

【1823聘客戶服務主管　頂薪達30,050元：按此

科技園公司特設今年博覽的主題為「未來由你創！」，籲年輕人把握機會，在創科界開展事業。隨着數碼轉型加快革新各行各業，企業對科技人才及數據運用心技能的需求前所未見，數據科學家、工程師和其他高技能人才均變得搶手。

另外，隨着虛擬銀行和金融科技初創先後在本地開業，金融科技企業正在物色擔當不同職位和配備不同技能的人才，從數據科學家、開發人員、工程師，以至市場營銷、業務發展等。科技業業界求才若渴，年輕人在創科界從不缺乏機會，無須擁有科技相關學位亦可以投身行業。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，縱使疫情為不同行業帶來挑戰，今年職業博覽的工作機會和參展科技公司數量仍創新高，顯示香港創科生態圈具備雄厚實力和韌性，充滿無限發展機會。

詳情可瀏覽： 香港科學園網上職業博覽

 

責任編輯：李瑩

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