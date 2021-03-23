foodpanda網上超市精選產品$1　Pizza Hut堂食滿$150加$58換德國豬手及蒜香包

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. foodpanda：網上超市精選產品$1

由即日起至4月27日，foodpanda舉行「生活百貨週年慶」。pandamart網上超市正推出1元狂搶指定貨品，每日10點準時開售，每星期有不同精選貨品。另外，指定人氣品牌可享高達85折優惠。

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2. Pizza Hut：堂食滿$150加$58換德國豬手及蒜香包

現凡於Pizza Hut指定分店堂食惠顧滿150元，即可以58元加配德國豬手及蒜香手拉包。數量有限，售完即止。

適用分店一覽

3. 一芳：買指定飲料 免費加布丁

由即日起至4月9日，全綫一芳水果茶推出「布丁免費加料」優惠。凡追蹤香港一芳官方或分店Instagram帳號，並購買冬瓜鮮奶茶、紅茶鮮奶、翡翠鮮奶及烏龍鮮奶，即可免費加料布丁一份。

需要注意，是次優惠僅限大杯裝飲料。布丁每天新鮮製造，數量有限，送完即止。

分店一覽

撰文︰hket小編

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