比特幣錢包都分冷熱？　邊個安全啲？

比特幣價格上周創下歷史高點突破60,000美元，在61,000美元邊緣突然回吐至56,000美元附近徘徊，現時在57,000美元整固。因比特幣持續攀升1.6%以上，投資者在美國市場或會因為對股票市場有回吐的預計，而把資金轉向其他資產。因此比特星人預計比特幣未來價格應該慢慢攀上，會再度挑戰61,000美元，上半年挑戰下一個高位70,000美元。比特幣第一次衝破60,000美元後回吐純屬正常健康調整，相信是因為印度政府宣布禁止比特幣買賣及和中國內蒙禁止掘礦的原因。

但是世界是圓的，這邊廂有人堅持禁止比特幣，那邊廂又有更多的上市公司宣布增加持有比特幣。香港美圖便是一個好例子。該公司第一次在2月宣布投資比特幣，股價的飆升逾14%；其後本周又繼續宣布增持。其股價雖然沒有再爆發攀升，但也持續慢慢向上，似乎上市公司向加密貨幣業務轉型一招，變成了有點效果的股價催化器。

【比特幣分布式交易 不經第三方 穩陣過銀行？：按此】

上期講過分布式和中央式交易的分別，相信讀者已經很清楚傳統交易所、現時OTC加密貨幣交易所和比特星人的比特幣神器在安全和交易結算上有甚麼分別。今期講熱錢包和冷錢包。傳統錢包就固然是用來裝錢。但是在區塊鏈的真正分布式錢包其實只是用來查帳的一個工具，因為如上期文章解釋，在區塊鏈的世界是分布式互相回應，所以沒有人真正保管着你的比特幣，錢包只是反映在系統裏大家互認你應該擁有的比特幣。朋友，明白嗎？

你可能會覺得當然是熱錢包好，有和暖的感覺；冷錢包聽起上來好像很空虛，是否代表錢包冷冷空空，沒有錢？其實剛巧相反，在區塊鏈技術交易的世界中，冷錢包比熱錢包安全。冷錢包其實是代表離綫，離開互聯網的意思。即是你的錢包毋須連接互聯網就可使用，因此那些黑客不能通過互聯網駭入你的錢包；而熱錢包則代表它必須要連接互聯網才可以使用。

冷錢包如夾萬 熱錢包方便日常交易

那麼你又可能會問，那為甚麼我們還需要熱錢包呢？朋友緊記，冷錢包就好像夾萬，莫非你每天帶着夾萬行街？既不方便又有可能被路人搶劫。所以冷錢包的用法也如同你的夾萬一樣，是放在除了自己就沒有其他人知道的安全的地方，但要緊記保管好自己的私家鎖匙。而熱錢包就好像你平時用的錢包一樣，只放每天需要交易的錢幣在裏面。由於要進行日常交易，所以連上互聯網較爲方便。

最後，比特交易神器會幫助未使用過數字資產錢包的地球人學習如何使用熱錢包和冷錢包，另外亦會提供一個紙錢包，在地球人尚未使用冷錢包或熱錢包之前，也可以通過紙錢包來學習參與比特幣交易和擁有比特幣。

下期預告：錢包鎖匙，夾萬要有鎖匙，那冷熱錢包的鎖匙又要怎樣用呢？我們下期再見。

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