▲ 【數碼轉型】雲端科技提升醫患體驗 3方面推動醫療界革新

新冠疫情為全球醫療行業帶來前所未有的改變和挑戰，各地的醫護人員在應對疫情期間亦展現了無比的適應力和韌性。面對社交距離限制和社區隔離措施等新常態，愈來愈多的醫護人員需要採用虛擬、遙距方式為病人診症和監護病人。事實上，創新科技對提升醫療機構的靈活性和抗逆力擔當着關鍵的作用。以下為雲端科技如何從3大方向協助醫療界為病人提供更完善的照顧和治療。

【全面網絡安全策略 企業數碼轉型致勝關鍵：按此】

1. 提升病人的體驗

疫情限制了不少病人外出到醫院接受檢查或治療的機會，而遙距醫療模式正正填補了這個缺口。遙距醫療令醫療機構需要重新思考如何透過科技改善病人接受診斷和治療的體驗、增強護理管理工作流程並確保病人健康資料的安全和私隱。

Microsoft的雲端服務Microsoft Dynamics 365加入讓病人參與的功能，配合Azure Health Bot智能機械人服務，讓病人可以更靈活、彈性地自助預約遙距或親身看醫生，並可以更方便地接收醫護人員發出的提示和健康建議，令病人的遙距醫療體驗變得更流暢。Microsoft Teams可以整合至醫療機構的現有工作流程中，讓臨床醫生和病人可以在Teams或機構本身的系統上安排和進行視像會面，同時保障病人健康資料的安全以及促進醫療團隊之間的協作。

2. 加強醫護團隊的協作

無論病人是從院內抑或是家中接受護理服務，醫療團隊都需要在安全、實時的環境中與病人聯繫和溝通。現時，透過物聯網和AI等科技，醫療團隊可以遙距監察正接受治療或康復中的病人的健康數據，讓醫療團隊可以更及時作出有利病人的決策，以及更有效協調團隊之間的行動。

Microsoft早前推出的Microsoft Cloud for Healthcare雲端服務讓醫療團隊可以在同一個安全的數碼環境下進行協作和分享資訊。團隊可以借助跨臨床系統、應用程式和電子健康記錄整合而成的數據，加快決定治療方法的過程，並簡化複雜的工作流程管理，如床位管理、設備和人手調配等。而Microsoft Teams亦為醫生、護理人員和其他照顧者提供了高度安全的協作渠道。

【以AI保育海洋生態 提高公眾的環境保護意識：按此】

3. 提高臨床和營運分析的能力

醫療機構以往在處理數據方面持續面對不同的挑戰，如不斷增加的數據量、團隊之間的數據分散和格式不同、處理數據的成本不斷攀升，以及相關人手和資源不足。可幸的是今天的雲端科技能協助醫療機構更有效地儲存和運用數據，有助人員作出更明智的決策。

Microsoft專為醫療行業而設的雲端服務讓病人、醫療服務提供者和醫療保險機構之間能以安全、合規的方式存取、交換和使用電子醫療訊息。當醫療機構將其數據儲存在雲端上，便可以借助由AI驅動的數據分析工具來分析臨床醫療和機構營運的數據，大大加快撰寫報告、進行評估等流程，並有助醫護人員作出最適合病人的決策。

新冠疫情的經驗讓我們進一步肯定維持醫療系統穩健對應對公共衛生危機和保障市民健康至為重要。展望未來，創新科技的發展將繼續賦予醫療機構和前綫人員更大的力量，一方面為病人提供更方便、更流暢的治療和護理服務，另一方面提高醫療機構的生產力和降低成本。

【作者簡介】分享最新科技趨勢，解碼人工智能（AI）、大數據和雲端技術等新興科技， 以及科技正在如何顛覆我們的生活、工作和娛樂方式。