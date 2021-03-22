誰是疫後贏家？　DWS看好亞洲兩大市場

由於新冠病毒變種而引致歐美封城時間延長，令經濟恢復速度被拖慢，DWS亞太區投資總監Sean Taylor預期最理想的情況是各地在今年第二季度完結前完成大範圍疫苗接種，指明亞洲新興市場的疫情應對措施有效，可望引領整體新興市場增長，特別看好中印兩國的潛力。

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該行指出，市場已開始預期通脹率有機會過高，但因整體環境仍呈通縮趨勢，暫時未見有惡性通脹風險。而由於宏觀環境更加穩定，這將會對新興市場信貸有利，尤其是亞洲區內資產。同時，因疫情影響漸漸消退，出口增長有機會為市場帶來周期性上升動力。

Sean Taylor指出，美國通脹長期持續過高，可能會迫使聯儲局提早縮減買債規模，關注股票和信貸將面對下行風險。在股市配置方面，因近期股票估值創歷史新高，他預期投資者目光將從科技股轉投至周期性股票，該行偏向關注周期性股票的前景，並看好科技股可作長綫持有，但強調由於民主黨全面掌控美國政局，預期拜登政府銳意加強對大型高科技公司的監管以及提高稅率的取向有機會影響市場情緒

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該行同時相信亞洲新興市場在經濟復甦的過程內處於領先位置，看好中國的「十四五」規劃會就數碼化經濟、碳中和、進口替代和資本市場進行改革，有望為內地經濟帶來新增長動力。另外，因印度的經濟衰退程度比預期穩健，預計隨着新冠肺炎病例顯著改善，當地經濟可在本年迎來強勁復甦，並相對地比其他亞洲市場更為吸引。

至於固定收益方面，Sean Taylor預期國債收益偏低，故傾向專注於風險資產，特別是企業債券，看好新興市場的固定收益投資前景。

責任編輯：梁宇碩

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