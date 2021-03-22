【MPF】慳稅兼壯大退休儲蓄　強積金可扣稅自願性供款3大特點　

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比特幣錢包都分冷熱？ 邊個安全啲？
2020年至21年課稅年度即將於3月底完結，一眾精明的打工仔當然想「慳得一蚊得一蚊」，目前有不同的扣稅方案相信可以幫到你。
最近有調查發現，市民普遍對俗稱「扣稅三寶」的可扣稅方案，即「自願醫保計劃」、「強積金可扣稅自願性供款」（TVC）和「合資格延期年金保單」的稅務優惠認識不足，僅約4成受訪者曾透過這些產品申請稅務扣減。
【自製長糧兼可扣稅 投保QDAP前要留意3大要點：按此】
可扣稅自願性供款3大特點
坊間有很多討論關於那一項扣稅措施較「着數」，讀者不妨看看TVC以下的3大特點，包括「方便」、「靈活」和「簡單」：
【強積金可扣稅自願供款VS扣稅年金 兩者各有哪些優勢？：按此】
打工仔若果想在2020/21課稅年度的薪俸稅或個人入息課稅享受稅務扣減優惠，便應趕快行動，在2021年3月底之前作TVC供款，稅務扣減的優惠上限為60,000元（有關金額與合資格延期年金保費共同計算）。提取安排則與現時強積金強制性供款一樣，相關供款（包括超出扣稅額的供款）須保存至65歲（除符合法例訂明的特定情況外）才可提取。
有關TVC的詳情，請瀏覽積金局網頁。
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撰文 : 積金局
欄名 : 積金為未來