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【MPF】慳稅兼壯大退休儲蓄　強積金可扣稅自願性供款3大特點　

博客 13:30 2021/03/22

分享：

2020年至21年課稅年度即將於3月底完結，一眾精明的打工仔當然想「慳得一蚊得一蚊」，目前有不同的扣稅方案相信可以幫到你。

最近有調查發現，市民普遍對俗稱「扣稅三寶」的可扣稅方案，即「自願醫保計劃」、「強積金可扣稅自願性供款」（TVC）和「合資格延期年金保單」的稅務優惠認識不足，僅約4成受訪者曾透過這些產品申請稅務扣減。

【自製長糧兼可扣稅　投保QDAP前要留意3大要點：按此

可扣稅自願性供款3大特點

坊間有很多討論關於那一項扣稅措施較「着數」，讀者不妨看看TVC以下的3大特點，包括「方便」、「靈活」和「簡單」：

  • 「方便」：在強積金計劃中持有供款帳戶或個人帳戶，或是獲強積金豁免的職業退休計劃的成員，可自行選擇心儀的強積金計劃，開設「TVC帳戶」，並直接作出供款，毋須經由僱主轉交供款予強積金受託人。
     
  • 「靈活」：成員可按照個人的需要及財政能力，自行決定定期或不定期供款，亦可隨時增加、減少或停止供款。例如財政狀況較充裕時便供TVC，未來若因為任何因素暫停供TVC亦可以，不會因而要繳付罰款。
     
  • 「簡單」：管理「TVC帳戶」非常簡單，成員可隨時將整筆TVC轉移至其他強積金計劃的「TVC帳戶」。

【強積金可扣稅自願供款VS扣稅年金　兩者各有哪些優勢？：按此

打工仔若果想在2020/21課稅年度的薪俸稅或個人入息課稅享受稅務扣減優惠，便應趕快行動，在2021年3月底之前作TVC供款，稅務扣減的優惠上限為60,000元（有關金額與合資格延期年金保費共同計算）。提取安排則與現時強積金強制性供款一樣，相關供款（包括超出扣稅額的供款）須保存至65歲（除符合法例訂明的特定情況外）才可提取。

有關TVC的詳情，請瀏覽積金局網頁

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撰文 : 積金局

欄名 : 積金為未來

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