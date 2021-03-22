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【中國經濟】解讀兩會政策訊息　避免盲目量寬力爭穩定增長

博客 13:18 2021/03/22

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中國「兩會」雖然曲終人散，話題餘音依然，尤其適逢今年將進入後疫情時代，也是「十四五規劃」開啟之年，以及「2035年遠景目標」起跑之時。因此，今年「兩會」釋放的政策訊息也别具意義，顯得格外重要和觸目。其中，經濟層面更是不乏看點，例如經濟增長目標、財策和幣策、科技創新等方面，均引起了坊間熱議。

【兩會投資貼士　綠色金融數字經濟具潛力：按此

經濟增長訂為6%以上　保守務實邁向目標

在眾多的討論話題中，最受關注的相信是中央將今年經濟增長（GDP）訂為6%以上。去年因疫情關係，政府打破慣例没有為GDP訂定目標，今年雖是恢復常態，但目標設為6%以上卻令許多市場人士感到意外。據官方解釋，這數字是綜合性指標，已考慮了經濟恢復運行的情況下，經濟增速、就業、物價等預期目標而作出的合理區間要求，以有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動經濟向高質量和可持續發展。

客觀而言，中國今年GDP設定為6%以上似乎是較為保守，遠低於國際機構一般估計的介乎7.5%至9%，國際貨幣基金組織（IMF）早前亦預測增長可達8.1%。不過，值得留意的是，6%以上的設定其實意味只是底綫，實際是留有政策調控空間，可以更具彈性。而考慮到2020年受疫情衝擊，全年GDP僅增長2.3%，基數相對較低，故今年應會有較強的反彈力，要達標相信並不困難，甚至可能還會略好。這也顯示了中央確是較務實，有信心及有「底」氣實現目標。

棄硬指標改重視質量　力爭穩定增長

從另一角度看，中國事隔一年重設GDP增長目標6%以上或另有含意，一來可淡化以往過分注重經濟增長數量的硬指標，而轉為強調經濟質量的提升，相信這與經濟升級轉型，銳意推動綠色發展不無關係。二來這亦可避免經濟增長忽高忽低過於波動，並盡可能保持與未來銜接，令潛在增速放緩不致於太礙眼，維持於6%的「可持續」目標內。

此外，GDP達6%以上的意義背後，是透射出直到2035年之前，力爭每年維持經濟增長的目標，意味中國經濟體量將繼續進逼美國。須知中國去年GDP首次突破100萬億元人民幣，已達美國的七成，何時超越相信只是時間問題，而不是會否的問題，或許正如英國智庫預計於2028年中國已可以實現超前，成為全球最大經濟體。

【碳中和加速綠色金融發展　改革4方面發揮潛力：按此

避免盲目量寬　保持資金流動性

今年的財策及幣策在政府報告中同樣引來注目。相對於歐美國家目前仍然是極度量寬，美國國會更剛通過了1.9萬億美元援助及刺激方案，中國今年的財策及幣策就顯得更加克制及謹慎，展現出不搞大水猛灌，而是定向針對性地對相關領域施援，這似乎是所謂前車可鑑，中國吸取了2008年金融海嘯盲目量寬，致使尾大不掉的教訓。這當然也意味着提前防範，應對歐美未來可能出現的潛在金融風險。

若從財政赤字率看，今年擬定為約3.2%，較去年下降0.4個百分點，而地方政府專項債規模亦減少1,000億元，至3.65萬億元人民幣，但兩者仍均高於2017至2019年，也反映出有其積極的一面。而基於經濟可望逐步復甦，意味財政總支出相應同步增加，疫情支援資金直達地方亦將常態化及擴大範圍。至於幣策方面，由於經濟復甦仍需政策扶持，幣策料不會急轉彎，但回歸常態將是大方向，避免過度寬鬆導致局部資產泡沫風險及槓桿率上升過快，但保持流動性合理充裕，並加強對小微企業、科技創新領域及綠色行業定向精準支持力度。

美中科技戰持續　加快高科產業發展

事實上，在美國拜登政府延續特朗普對華晶片供應及技術打壓下，美中科技戰進入2.0，今年中國兩會在促進科技創新，打造數字經濟方面着墨更多，部署了一系列政策助力攻關核心技術，推進建設國家實驗室，擴大基礎研究更是一大點，中央本級的基礎研究支出增長10.6%，並用税務優惠引領企業創新，激勵加大研發投入，強化高科創新能力，爭取高科產業供應鏈未來主導權。基礎研究是科技創新的根本，是一個慢變量的過程，所謂「十年磨一劍」，中國在晶片遭「卡脖子」的教訓中，已切實從根源走出強而有力的一步，在可見將來有望逐步擺脫美國的封鎖圍堵。

 

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。

撰文 : 顏偉華 行健資產管理有限公司行政總裁

欄名 : 投資健聞

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