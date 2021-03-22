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【復活節2021】昂坪360推尋蛋活動兼抽獎　早鳥優惠小童來回纜車門票1折

精明消費 13:55 2021/03/22

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【復活節2021】昂坪360推尋蛋活動兼抽獎　早鳥優惠小童來回纜車門票1折

復活節諗好有咩節目未？由4月2日至11日，昂坪360舉辦「尋蛋滋味360之尋蛋任務」，家長可以帶同小朋友參加尋蛋活動，集齊5款復活蛋仲可以參加抽獎活動，包括任天堂Switch、酒店住宿及纜車門票。現時提早預訂小童復活節門票，更可享來回纜車門票1折。

【食玩住足36小時！朗廷酒店住宿套餐低至$1,747：按此

早鳥小童門票1折

由即日起至3月31日，凡於昂坪360官網預訂4月2日至11日的指定纜車門票，即可以1折購買小童來回纜車門票，標準車廂折後只需11元；水晶車廂折後則為19元。

另外，只要預訂「復活節限定折扣優惠」小童門票，即可於昂坪市集憑票換取尋蛋工具套裝，參加「尋蛋任務」主題活動。尋蛋工具套裝包括6隻復活蛋、尋蛋地圖、可愛兔仔耳頭箍、顏色水筆、貼紙及復活籃。

玩家只需根據尋蛋地圖上的提示完成任務，完成整個尋蛋旅程後，可到360旅遊資訊中心出示5隻復活蛋完成品，並追蹤昂坪 360 FacebookInstagram專頁，即可參加大抽獎一次。

抽獎獎品
大獎 任天堂Switch遊戲機（1份）
二獎 諾富特東薈城酒店雙人兩日一夜住宿連昂坪360來回纜車水晶車廂門票兩張（3份）
三獎 昂坪360來回纜車標準車廂門票兩張（680份）
    點擊圖片放大
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責任編輯：曹佩鈞

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