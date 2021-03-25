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【美股分析】值得監察新經濟股　呢隻南韓版亞馬遜24小時使命必達？

博客 13:09 2021/03/25

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新經濟股近期出現調整後漸見回穩，以下有兩隻新經濟股值得納入監察名單中。首先介紹是被譽為南韓版亞馬遜的Coupang（美：CPNG）。

南韓版亞馬遜的Coupang

Coupang被譽為南韓版亞馬遜，近年成功轉型，搶佔當地電商市場一哥位置。最近更登陸美國資本市場，一度成為千億美元市值巨企。

Coupang成立於2010年，始創人金範錫最初以美國Groupon為藍本，以團購暢銷產品為主。之後轉型為電商平台，以亞馬遜（美：AMZN）及阿里巴巴（09988）為目標。發展雖然僅僅10年，但已超越當地零售巨企樂天（Lotte）及新世界百貨（Shinsegae），在南韓電商市場佔有率近25%。

靠平及快突圍

能夠在市場迅速取得領先地位，Coupang靠「平」取勝之外，另一強項是「快」。網購後可於24小時內配送，甚至凌晨前落單早上七時送達。服務有強大的物流配套作後盾，公司目前在全國自設超過100個自動化配送中心，涉及總面積達2,500萬平方呎，存放數以百萬款商品。以每個配送中心7公里範圍計，已覆蓋全國7成人口，同時有1.5萬名速遞司機隨時候命，以達致服務承諾為目標。

AI預測保商品不剩不缺

Coupang另一優勢是龐大的科技團隊，擁有超過1,600名專業科技職員，專注提升營運效率及客戶體驗。公司更成功運用人工智能及機械學習，利用銷售數據推算出各款產品的未來需求，以準確作出庫存部署，令各商品不會缺貨及積存，保證定單流程順暢。

網購速運面對後疫情考驗

獲投資市場熱捧，皆因有強勁業績支持。Coupang收入由2018年首季的9億美元，季季遞增，至去年第四季的38億美元。去年受惠疫情，網購需求大增，平均每季的按年升幅均達90%以上。

Coupang過去3年仍未有錢賺，但虧損幅度正逐步收窄，2018至2020年分別錄得虧損10.97億、6.98億及4.74億美元。更值得留意是經營活動開始產生正現金流，去年錄得3.01億美元，2019年則為負3.11億美元。

雖然業績不斷改善，但正如另一新經濟股DoorDash（美：DASH）一樣，網購速運行業即將面臨後疫情時代的挑戰，往後日子能否滿足投資市場對其高增長期望，便要看管理層的功力。可是電商發展始終仍在起步階段，日後也可拓開更多市場及業務，所以十分值得持續監察及候低收集。

另一隻值得監察的新經濟股，請按︰【下一頁

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撰文 : 梁耀康 CFA, CFP

欄名 : 生活理財

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