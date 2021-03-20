投入Bubble世界 期間限定氣泡酒體驗館登陸銅鑼灣Fashion Walk

▲ 疫下不能周圍飛，去銅鑼灣期間限定氣泡酒體驗館，打下卡，飲下酒都好啊！

在氣泡酒的世界裏面，除了香檳外，還有許多Sparkling風格。要走遍法國、意大利、德國、南非、英國、美國、澳洲、新西蘭，以至日本一一品嘗，根本不可能。但現在只要大家稍移玉步到銅鑼灣Fashion Walk的期間限定氣泡酒體驗館，便有機會可以一嘗箇中滋味；還有轉瓶活動、另類開瓶儀式等，都是只能在Bubble Wonderland一次過體驗。

▲ Bubble Wonderland有許多打卡位，一入門口已可以開始打卡。（攝影：曾耀輝）

昔日如果提到氣泡酒，大家可能需要學習不同國家的叫法：

法國——Champagne

意大利——Franciacorta、Prosecco、Asti

德國——Sekt

南非——Cap Classique

▼ 點擊圖片放大 +2

但如果你有機會去這間氣泡酒體驗館走一轉，你還可以透過親身體驗，認識Riddling及Sabrage這兩個與氣泡酒有關的字詞。

Riddling（轉瓶）是由Veuve Clicquot香檳的主政人Madame Clicquot於19世紀發明，是釀製香檳的其中一個環節，目的是將第二次發酵酒液中的沉澱物移至瓶頸，方便移除。因此香檳會傾斜放在木架（Pupitres）上，然後由人手轉動，但今時今日許多酒莊都採用機器（Riddlers）代勞了。

▲ 香檳酒莊未必人人有機會到訪，但在體驗館扮下嘢轉下瓶，無問題。（攝影：曾耀輝）

Sabrage（軍刀開瓶體驗）：有關這開香檳儀式有許多傳說，話說拿破崙崇尚香檳，無論是打贏還是打輸仗，都需要開香檳。因此法國大革命後，這用軍刀開瓶的儀式便流行起來。而據說拿破崙的軍官在Veuve Clicquot酒莊作客時，會將獲得的免費香檳，用這方法開瓶去取悅這位年輕（27歲）就繼承丈夫酒莊的富有寡婦Madame Clicquot。不過，今次在體驗館內，大家就要嘗試用酒杯腳削掉瓶頸，頗考功夫。

▲ 這個西班牙氣泡酒品牌Codorniu的角落，正是可以玩Sabrage的地方，但記住要集齊一眾好友來玩，因為削去瓶頸的氣泡酒，是無法帶回家飲用，惟有在這裏盡興了。（攝影：曾耀輝）

除了體驗活動外，在這個超過1萬呎的展館空間，大家還可了解氣泡酒的釀造過程、世界各地所釀造的不同氣泡酒款，還有各種關於氣泡酒的小知識，會場更會展示超過100款的氣泡酒供大家選購。

此外，還有流行的氣泡雞尾酒同場展出，像Aperol Spritz這意大利的國民飲料，就是採用了草藥風味的利口酒Aperol，再加上意大利的氣泡酒Prosecco及梳打水調校而成。還有香檳的最佳拍檔：魚子醬，以及其他配搭氣泡酒的小食，如法國匠人芝士、風乾香腸，以及來自西班牙的伊比利亞火腿等以供選購。總之場館裏裏外外，都與這波波氣泡有關，Cheers！

▼ 點擊圖片放大 +2

Info

Bubble Wonderland期間限定氣泡酒體驗館

日期：即日至4月18日

時間：周一至日11am-9pm

地址：銅鑼灣京士頓街Kingston地庫I舖

收費：免費入場，但如果想試飲，可以購買$198或$298的Goodie Bag，除了包括購物袋、酒杯、試飲「護照」外，後者還包括指定氣泡酒一枝及Sabrage開瓶體驗。而在Fashion Walk消費滿$500或以上，還有其他關於這次活動的禮品贈送。