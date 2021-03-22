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上市公司業績期　地產發展商應看甚麼財務數據？

個人增值 12:19 2021/03/22

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早前曾發文章講解如何分析銀行股的財務比率，以下將會介紹數項分析地產發展商質素的指標，並以最近數間已公布中期業績的地產股為例子，讓大家對分析地產發展商基本面有更全面了解。

    點擊圖片放大

每股資產淨值（Net Asset ValueNAV

每股資產淨值，即總資產減去總負債，然後除以總發行股數，是衡量地產股價值的重要指標，可與股價作比較。若股價低於NAV，即股價有折讓，可以被認為抵買；若股價高於NAV，即是股價有溢價，反映股價不便宜。

折讓／溢價＝（股價—NAV）／NAVx100%

地產公司的資產主要是發展中物業或投資物業的固定資產，屬於可套現的資產，現值易受市場氣氛等因素改變。樓市暢旺時，地產股變現所得便可以水漲船高，亦即是資產淨值相應上升。樓市愈旺、NAV折讓愈大的地產股基本上愈有上升潛力。

【疫市新盤銷售強勁 呢隻傳統地產股銷售提早達標 股息率逾5厘添防守力：按此

負債比率

負債比率＝總負債／總資產x100%

公司的負債比率愈低，反映公司財政狀況愈健康，即該公司受利息波動的影響較少。在息口低時，由於利息支出的負擔不重，因此這指標會較少受關注。但在息口上升時，這直接影響公司的未來發展，甚至會令公司要賤價沽售資產或物業套現。

【港股業績期 尋寶豪派特別股息股份（附股息率比較）：按此

土地儲備

若公司的土地儲備非常充足，就毋須因缺乏土地發展而急於競投價格較高的土地，收益就會有一定保障。以新鴻基地產為例，截至去年底止，其在香港的土地儲備為5,600萬平方呎，當中包括約2,230萬平方呎發展中物業，足夠集團未來5年的發展需要。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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