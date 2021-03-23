  • 19°C
香港時間 : 2021323日 (週二) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

慳妹投資謝絕高風險　台藝人郭書瑤3招擺脫貧窮戶擁千萬豪宅

個人增值 18:13 2021/03/23

分享：

如果本來就是有錢人或者有父幹，再購得千萬豪宅，這不是甚麼新鮮事。不過，由低收入戶變成坐擁千萬豪宅的理財達人，她的理財之道值得很多人參考。現年30歲的台灣女星郭書瑤（瑤瑤）是當紅演員，她出身在家境清貧的家庭，在求學時已經要半工讀補貼家用，全家月入試過不到5萬元新台幣，即不夠1.4萬港元的「低收入戶」，靠自己努力賺錢，亦因為個人的理財有道，終於購得千萬豪宅。郭書瑤是如何理財？看看她的3個理財心得。

1. 多用現金　減少使用電子支付

你銀包裡有多少現金？你的信用卡限額是多少？這兩個問題是不是都答不出呢？香港人習慣以電子支付方式消費，信用卡、八達通等，不知道甚麼時候已經很少帶現金出外。信用卡限額當然是愈高愈好，畢竟消費要盡興。不過，郭書瑤則習慣以現金消費，她表示自己比較喜歡付現金，又表示刷卡很沒感覺、那些「甚麼Pay」很恐怖，所以盡量少用。她個人也只有數張信用卡，額度一律只申請5萬元新台幣，亦即1萬多港幣，出門會帶1萬元新台幣現金在身。

2. 量入為出

香港人出糧大部分都是自動過數，要用錢便在提款機提取。可是，將人工分配至不同範疇是重要的一步，例如分為日常支出、保險、投資、儲蓄等，而剩下的資金才可以自由使用這一點很重要。郭書瑤正是一個會先將人工分配成支出、保險及準備的支出等多個部分，最後才會自由花費，並盡量控制個人購物慾，分清「需要」及「想要」的人。

3. 不買高風險產品　有錢買樓保值

由於小時候經歷過貧窮，所以郭書瑤一直強逼自己儲蓄，謹慎投資。她選擇用定存作為投資，之後慢慢接觸壽險、投資型保單，以及美元保險，還有後來的人民幣定存等，一年獲利約有5％。她的理財心法是不買高風險商品，寧可把錢存進保單和及物業，並深信「只有買房才是最奪不走、也最踏實的儲蓄方法」。

 

責任編輯︰陳玉蓮

＝＝＝＝＝

最高存款利率及優惠係邊間？【按此】

欄名 : 理財Star Talk

最新專欄文章 更多

理財StarTalk - 「小飛俠」林燕玲享財務自由過「半收成」生活　望送兒子一手騰訊作理財教育（立即收看）
2021/03/19
「小飛俠」林燕玲享財務自由過「半收成」生活　望送兒子一手騰訊作理財教育（立即收看）
理財StarTalk - 演藝圈猶如股市　作品價值海鮮價　王梓軒：要為自己「分散投資」（立即收看）
2021/03/12
演藝圈猶如股市　作品價值海鮮價　王梓軒：要為自己「分散投資」（立即收看）
理財StarTalk - 康子妮離婚後闖保險界養活自己　放下身份包袱尋回自我（立即收看）
2021/03/05
康子妮離婚後闖保險界養活自己　放下身份包袱尋回自我（立即收看）
理財StarTalk - 佛系投資基金回報無寸進　康子妮積極理財為支持兒子追夢（立即收看）
2021/03/05
佛系投資基金回報無寸進　康子妮積極理財為支持兒子追夢（立即收看）
豪宅 演員 商品 電子支付 儲蓄 概念 港元 新台幣 銀包 補貼

下一篇文章

【SLR】美聯儲不延長SLR放寬措施　對市場有何影響？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

真係「一秒鐘幾十萬上落」？　全職炒家分享如何駕馭短炒市場
真係「一秒鐘幾十萬上落」？　全職炒家分享如何駕馭短炒市場
百度、嗶哩嗶哩下周公布招股結果　抽到新股後應「短炒」定「長揸」？
百度、嗶哩嗶哩下周公布招股結果　抽到新股後應「短炒」定「長揸」？
【ET財智Talk】美債息趨升對股市有何影響？富邦潘國光為你分析股債滙前景（立即收看）
【ET財智Talk】美債息趨升對股市有何影響？富邦潘國光為你分析股債滙前景（立即收看）
今日理財筆記 - 疫情下企業減派息　仲有邊隻收息股值得買？
疫情下企業減派息　仲有邊隻收息股值得買？