慳妹投資謝絕高風險　台藝人郭書瑤3招擺脫貧窮戶擁千萬豪宅

如果本來就是有錢人或者有父幹，再購得千萬豪宅，這不是甚麼新鮮事。不過，由低收入戶變成坐擁千萬豪宅的理財達人，她的理財之道值得很多人參考。現年30歲的台灣女星郭書瑤（瑤瑤）是當紅演員，她出身在家境清貧的家庭，在求學時已經要半工讀補貼家用，全家月入試過不到5萬元新台幣，即不夠1.4萬港元的「低收入戶」，靠自己努力賺錢，亦因為個人的理財有道，終於購得千萬豪宅。郭書瑤是如何理財？看看她的3個理財心得。

1. 多用現金 減少使用電子支付

你銀包裡有多少現金？你的信用卡限額是多少？這兩個問題是不是都答不出呢？香港人習慣以電子支付方式消費，信用卡、八達通等，不知道甚麼時候已經很少帶現金出外。信用卡限額當然是愈高愈好，畢竟消費要盡興。不過，郭書瑤則習慣以現金消費，她表示自己比較喜歡付現金，又表示刷卡很沒感覺、那些「甚麼Pay」很恐怖，所以盡量少用。她個人也只有數張信用卡，額度一律只申請5萬元新台幣，亦即1萬多港幣，出門會帶1萬元新台幣現金在身。

2. 量入為出

香港人出糧大部分都是自動過數，要用錢便在提款機提取。可是，將人工分配至不同範疇是重要的一步，例如分為日常支出、保險、投資、儲蓄等，而剩下的資金才可以自由使用這一點很重要。郭書瑤正是一個會先將人工分配成支出、保險及準備的支出等多個部分，最後才會自由花費，並盡量控制個人購物慾，分清「需要」及「想要」的人。

3. 不買高風險產品 有錢買樓保值

由於小時候經歷過貧窮，所以郭書瑤一直強逼自己儲蓄，謹慎投資。她選擇用定存作為投資，之後慢慢接觸壽險、投資型保單，以及美元保險，還有後來的人民幣定存等，一年獲利約有5％。她的理財心法是不買高風險商品，寧可把錢存進保單和及物業，並深信「只有買房才是最奪不走、也最踏實的儲蓄方法」。

責任編輯︰陳玉蓮

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