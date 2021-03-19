法式低調浪漫　Citroen全新C5 Aircross SUV

▲ Citroen推出全新SUV C5 Aircross，有獨家魔毯液壓避震及18種安全功能。

無可否認，要買SUV，大部分香港人都會選擇投向幾個德國汽車龍頭品牌的懷抱，來自法國的雪鐵龍（Citroen）可謂是當中的小眾冷門。而廠方早於2019年在歐洲率先推出的全新C5 Aircross 5座SUV最近亦終於抵港，除大玩法式優雅及帶幾分前衞感外，更會沿用優惠價$322,200兼再加送逾5萬元保養護理服務等，性價比不俗。對於在新稅制下要多付一筆的準車主們來說，不妨多個選擇。

▲ Citroen全新SUV C5 Aircross會繼續以優惠價推出，並會送逾5萬元的5年原廠維修保養、9H車身鍍膜及3次護理服務等優惠。

香港車迷對於法國車Citroen的感覺，相信是既熟悉又陌生。這個汽車品牌其實早於1919年就創立，是同樣有逾百年歷史「獅王」標緻（Peugeot）的姊妹綫，經典款式包括DS及CX等系列，亦曾經在香港流行一時，可惜始終是非主流，一度撤離香港。幸而在2016年，這經典品牌終於覓得新代理，回歸香港市場，推出柴油引擎車C4 Picasso及Cactus。

▲ 中控台不再膠感，呼應Nappa皮座椅以皮革點綴飾板，再配上多功能軚環。

車身大玩有型撞色

C5 Aircross就是Citroen全新5座SUV款式，比起早前推出的C3 Aircross更巨型，驟眼看更有點像放大版的MINI般。車身大玩two-tone撞色設計，單是車身就有7種顏色選擇，亦可選配碳晶黑車頂，加上同樣是玩雙色的車頂架，令外形更跳脫有型。

▲ 車頂架同樣玩撞色，黑撞紅配搭珍珠白車身最搶眼。

車頭黑色大鬼面罩與LED頭燈融為一體，上面再有銀色雙人形廠徽連另一組LED燈，走穩陣風格。A、B柱以黑色為主，而C柱窗位則加上鍍鉻的大「C」形圖案，並伸延至前門，為富動感的車身增添一份剛陽味。

而堪稱為「失魂魚救星」的Citroen招牌車側仿氣囊防撞裝置Airbump，這次就低調改去車身四周，與車頭泵把連成一綫，再以紅、銀或白框點綴，整體外形更sharp醒。

▲ 招牌空氣膠囊Airbump位置改去車身四周，令外觀更簡約有型。

個人認為這改動值得一讚，皆因上代Aircross的設計，Airbump是依附在車門上，雖然功能性夠強，但賣相上評語好壞參半，這次改動相信能同時滿足兩種要求。

皮革凳仿設計師椅

內櫳繼續玩two-tone，最吸睛莫過於是從Designer Chair中汲取靈感的Advanced Comfort座椅，一嚿嚿「朱古力」椅背及座墊其實採用了雙重高密度泡棉，加上柔軟的Nappa皮革包裹，承托力十足，長短途也從容自在。其餘配套則有12.3吋數碼儀錶板、中控台8吋觸控屏幕、全景天窗、前排電暖椅及駕駛席電動按摩功能等。

▲ 啡色的「朱古力」形Nappa皮凳可能不合女士口味，可選灰色。

而一般5座SUV後排大多會採用2+1模式，但C5 Aircross則少見地擁有3張相同寬度的座椅，更可獨立調校椅背傾斜度兼且有150mm滑動空間，並可全部摺合增加尾箱的載物量。尾箱更設有全新免提尾門，只需用腳在後泵把下輕輕一掃，尾門會自動打開及關閉，先進方便。

▲ 如將後排座椅推至最前，尾箱容積會由580升增加至720升，全摺合時則有1,630升。

Sport模式夠驚喜

C5 Aircross搭載一副1.6公升Turbo引擎，配合8速EAT自動波箱，除Eco、Sport模式外，還有越野、雪地、濕滑等行車模式選擇。以正常模式實試，起步加速爽快利落，過彎亦夠靈活及平穩，不過軚感偏輕，相對要些時間適應。

轉Sport mode後駕駛感大增，在最大馬力180匹及最大扭力250Nm下，輕輕踩油已有推背感，上斜更毫不吃力，是玩樂性頗高的SUV。

▲ 搭載1.6公升Turbo引擎，配合8速EAT自動波箱，轉波暢順。

而這款車最大賣點其實是廠方獨家研發、俗稱「魔毯」的漸進式液壓懸吊系統（Progressive Hydraulic Cushions），坊間大部分車的懸掛系統是由彈簧等組成，但「魔毯」則是以液壓墊代替，令懸掛系統回彈及壓縮更順暢，駕駛過程更平穩。以這副懸掛行走高速公路遊刃有餘，而路過布滿水渠蓋的馬路時，彈跳感亦的確大大減少，舒適感不俗。

▲ 8吋觸控屏幕附設Apple Carplay，配合軚盤左邊操控桿可調校各種安全功能，建議可預先熟習啟動方法，令行車更得心應手。

貼心安全輔助功能

在安全功能上，C5 Aircross更可謂非常齊全。新車備有高速公路駕駛輔助系統、STOP&GO定速巡航、自動煞車、車道偏離警示、盲點偵測警示、交通標誌識別及限速建議、自動泊車輔助及上坡行車等18種主動安全系統。

以$32萬的車價來說，C5 Aircross可能非大部分SUV準車主的首選，但勝在其配備豪華齊全兼且設計獨特，性價比十足，也不失為破格新選擇。

▲ 中控台附有無綫充電功能，方便隨時為手機充電。

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規格表

售價：$322,200

車型：5門5座位SUV

引擎：1.6公升直四Turbo

馬力：180ps/5,500rpm

扭力：250Nm/1,650rpm

驅動：8速EAT自動波、前驅

懸掛：漸進式液壓懸吊系統

車身長×闊×高：4,500×1,969×1,689mm

前／後軸輪距：2,730mm

平均耗油量：17.54km/L

查詢：Cartel Motors（2389 2380）