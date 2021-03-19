【晶片荒】全球晶片短缺連累手機業　仍有兩三年捱？

全球晶片供應緊絀，多個行業受到影響，繼早前汽車業大聲呼救，要求台灣晶片代工商台積電安排產能優先生產車用晶片後，現在連智能手機產業也面臨晶片供應問題。

晶片荒累三星Note系列手機成犧牲品

本身也是晶片生產商的南韓三星電子率先表態，指出以目前的晶片供應來看，公司的智能手機業務將於下季開始受到衝擊，這亦使公司今年難以持續「一年兩旗艦」的策略，Note系列手機成為了犧牲品。除了三星，其他一眾依賴高通晶片的手機廠商勢必同步受影響。

近日外電報道， 全球最大晶片供應商高通受到三星兩面夾擊而陷入產能短缺的難題，一方面三星優先照顧自家Exynos晶片的產能，排擠了「街客」高通的驍龍系列晶片的產能，加上三星德州廠停工衝擊，令高通旗艦晶片驍龍888 5G手機晶片供應受阻，交貨期長達30個星期以上， 即相當於七個半月的時間。

若手機廠至今仍未取得高通的產品，相信他們今年的銷售大計勢必受到影響。

蘋果大削銷量欠佳的iPhone 12 mini訂單

薑餅人記得月初有消息指蘋果大幅削減銷量欠佳的iPhone 12 mini的訂單，相信其中一個原因便是要確保高通晶片能滿足銷量較高的iPhone 12 Pro的需求。至於三星取消Note系列則可能讓路於第三代Galaxy Fold來面對下半年新iPhone的挑戰。

不過，其他手機品牌則可能被迫捨高通而取聯發科。有報道已表示兩大中國品牌，即小米和OPPO等手機廠商據報已向聯發科Mediatek採購晶片。小米更聲稱採用高通晶片的比例已從80%降至55%。

小米銷量會否受累有待觀之

不過，薑餅人對這個說法存疑，皆因目前小米高調推廣的新機包括小米11、紅米K40系列等，全部都以搭配高通晶片為賣點，至少在上半年這批新機仍然不受影響。但到了下半年若全數轉推聯發科的天璣系列晶片手機，會否影響小米的出貨量則有待觀察。

手機晶片短缺料持續兩三年

事實上，由於今年高通轉投三星陣營，令聯發科可以與台積電加強合作確保產能，相信不會像高通般面臨晶片短缺。這樣對小米和OPPO等智能手機廠商也是好消息，最起碼新機仍有機會在今年面世。但OPPO高管更直言，由於手機晶片毛利率遠低於車用晶片，加上其他新技術也需要更多的晶片，手機晶片的短缺可能在未來兩三年仍然會持續。

近年聯發科大力發展高端晶片，去年推出的天璣1000系列晶片被視為挑戰高通旗艦晶片的武器，而聯發科第二代高端天璣1200系列處理器亦可能在第二季度初交付。看來今次手機晶片短缺的最大贏家非聯發科莫屬了。