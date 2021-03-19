  • 24°C
香港時間 : 2021319日 (週五) 20:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鮭魚之亂】台灣逾300人為賺免費大餐改名　是精明或貪小便宜？

博客 18:49 2021/03/19

分享：

【鮭魚之亂】逾300人為賺免費大餐改名　是精明或貪小便宜？

台灣最近掀起一股改名潮，人人為食免費大餐改名叫「鮭魚」（即三文魚）。連鎖迴轉壽司餐廳「壽司郎」於台灣推出諧音活動，只要姓名中有「鮭魚」兩字，可享全桌6人免費。直至優惠期結束，全台有高逾300人為了吃免費餐改名，台灣傳媒更稱之為「鮭魚之亂」。大費周章去改名，為的只是幾頓免費大餐，這樣到底算是精明還是貪小便宜？

【台灣人「鮭化」改名賺免費壽司　香港改名收費知多啲：按此

改名符合成本效益

香港人或難以理解，為何台灣人會願意「犧牲」個人的名字，來換取免費大餐。由於台灣改名的成本低廉，兩次更名的費用為160元新台幣（約40港元），而賺取餐飲費用可高達數萬元新台幣，改名的人或多或少都計算過改名的成本及利益，才作出行動。相反，在香港改名一次盛惠920元，若要改名兩次，即需1,840元，金錢成本之外，也要花費時間去處理有關申請程序，怎樣想也不划算。

精明或貪小便宜？

單從成本效益的角度，台灣的「鮭魚」們可算是精明，有人改名後用盡優惠，兩日內帶同不同的朋友吃夠6餐，賺夠數萬元新台幣餐費，更笑言以改名換來難得的友誼。

搞笑的另一面，卻是醜態盡出。有人為了大快朵頤，享用優惠時都沒有顧及自己的能力，點過量的餐飲，部分人更為了享盡優惠，只吃魚生不吃飯，在碟子上留下滿滿的壽司飯，造成大量的浪費。有「壽司郎」員工在網上抱怨，不少「鮭魚」惡意浪費外，同時自以為是貴賓，以傲慢的態度對待服務人員。本來輕鬆搞笑的事，因為部分「鮭魚」欠缺應有的同理心及質素，而變得離譜。

【5000元消費券最快年內發放　無助小店解困？：按此

出醜失德留黑歷史難磨滅

雖然有人認為，為免費大餐改名甚為無聊，但縱觀改名的「鮭魚」，大部分均是較年輕的學生，擁有青春的本錢，可「浪費」時間去改名，換來搞笑又值得回味的回憶。但更應關注的是，不能因為低成本，而忘記食物的價值，大肆浪費，甚至因貪小便宜，令自己醜態盡出，登上新聞，留下不可磨滅的「黑歷史」。

這次「鮭魚之亂」或難在香港發生，但也能讓我們反思，在享用優惠、低價餐飲或服務的我們，會否因為低成本，為了貪小便宜，而忘記了作為人應有的品德？

 

【WHY世代－Mocha】
Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。

撰文 : Mocha

欄名 : WHY世代

相關文章

【MPF】強積金變「應急錢」為何不可？美國、澳洲退休金類似做法有何影響？
2020/12/04
【MPF】強積金變「應急錢」為何不可？美國、澳洲退休金類似做法有何影響？
【人造肉】麥當勞新餐肉漢堡包食評　人造肉能否媲美真肉？
2020/11/06
【人造肉】麥當勞新餐肉漢堡包食評　人造肉能否媲美真肉？
港府資助港青到大灣區工作　將進一步削弱本港的創科產業
2020/11/27
港府資助港青到大灣區工作　將進一步削弱本港的創科產業
韓劇《女神降臨》植入內地廣告捱批　無助銷情只會引來反感？
2021/01/08
韓劇《女神降臨》植入內地廣告捱批　無助銷情只會引來反感？
股市大時代「炒股好過返工」引爭議　「力不到不為財」已不合時宜？
2021/01/22
股市大時代「炒股好過返工」引爭議　「力不到不為財」已不合時宜？

最新專欄文章 更多

博客 - UA戲院結業消費者追討無門　誰來保障消費者權益？
2021/03/12
UA戲院結業消費者追討無門　誰來保障消費者權益？
博客 - 【失業貸款】低息貸款vs失業援助　何者更能急市民所需？
2021/03/05
【失業貸款】低息貸款vs失業援助　何者更能急市民所需？
博客 - 【5000元消費券】消費券最快年內發放　「遠水不能救近火」無助小店解困？
2021/02/26
【5000元消費券】消費券最快年內發放　「遠水不能救近火」無助小店解困？
博客 - 高先電影院疫市開幕　院綫與串流平台怎競爭？
2021/02/19
高先電影院疫市開幕　院綫與串流平台怎競爭？
博客 - 銀行推電子利市獎賞吸客　你會考慮使用綫上理財系統嗎？
2021/02/05
銀行推電子利市獎賞吸客　你會考慮使用綫上理財系統嗎？
消費資訊 餐飲 台灣 香港 壽司郎

下一篇文章

法式低調浪漫　Citroen全新C5 Aircross SUV
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【自願醫保】扣稅以外的考慮　有公司醫保點解仲要投保VHIS？
【自願醫保】扣稅以外的考慮　有公司醫保點解仲要投保VHIS？
博客 - 【理財個案】30歲靠月供股票累積100萬元　冀45歲享財務自由　應月供哪些潛力股？
【理財個案】30歲靠月供股票累積100萬元　冀45歲享財務自由　應月供哪些潛力股？
盤點4小生手錶珍藏　鍾情一個品牌令財富增值
盤點4小生手錶珍藏　鍾情一個品牌令財富增值
博客 - 【人壽保險】保險買極都唔夠保障？終身+定期壽險　輕鬆跨過保障缺口
【人壽保險】保險買極都唔夠保障？終身+定期壽險　輕鬆跨過保障缺口
博客 - 【儲蓄保險】短期儲蓄保險保證回報高達3.18%　好過放定存？
【儲蓄保險】短期儲蓄保險保證回報高達3.18%　好過放定存？
【晶片荒】全球晶片短缺連累手機業　仍有兩三年捱？
【晶片荒】全球晶片短缺連累手機業　仍有兩三年捱？