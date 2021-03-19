【鮭魚之亂】台灣逾300人為賺免費大餐改名　是精明或貪小便宜？

▲ 【鮭魚之亂】逾300人為賺免費大餐改名 是精明或貪小便宜？

台灣最近掀起一股改名潮，人人為食免費大餐改名叫「鮭魚」（即三文魚）。連鎖迴轉壽司餐廳「壽司郎」於台灣推出諧音活動，只要姓名中有「鮭魚」兩字，可享全桌6人免費。直至優惠期結束，全台有高逾300人為了吃免費餐改名，台灣傳媒更稱之為「鮭魚之亂」。大費周章去改名，為的只是幾頓免費大餐，這樣到底算是精明還是貪小便宜？

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改名符合成本效益

香港人或難以理解，為何台灣人會願意「犧牲」個人的名字，來換取免費大餐。由於台灣改名的成本低廉，兩次更名的費用為160元新台幣（約40港元），而賺取餐飲費用可高達數萬元新台幣，改名的人或多或少都計算過改名的成本及利益，才作出行動。相反，在香港改名一次盛惠920元，若要改名兩次，即需1,840元，金錢成本之外，也要花費時間去處理有關申請程序，怎樣想也不划算。

精明或貪小便宜？

單從成本效益的角度，台灣的「鮭魚」們可算是精明，有人改名後用盡優惠，兩日內帶同不同的朋友吃夠6餐，賺夠數萬元新台幣餐費，更笑言以改名換來難得的友誼。

搞笑的另一面，卻是醜態盡出。有人為了大快朵頤，享用優惠時都沒有顧及自己的能力，點過量的餐飲，部分人更為了享盡優惠，只吃魚生不吃飯，在碟子上留下滿滿的壽司飯，造成大量的浪費。有「壽司郎」員工在網上抱怨，不少「鮭魚」惡意浪費外，同時自以為是貴賓，以傲慢的態度對待服務人員。本來輕鬆搞笑的事，因為部分「鮭魚」欠缺應有的同理心及質素，而變得離譜。

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出醜失德留黑歷史難磨滅

雖然有人認為，為免費大餐改名甚為無聊，但縱觀改名的「鮭魚」，大部分均是較年輕的學生，擁有青春的本錢，可「浪費」時間去改名，換來搞笑又值得回味的回憶。但更應關注的是，不能因為低成本，而忘記食物的價值，大肆浪費，甚至因貪小便宜，令自己醜態盡出，登上新聞，留下不可磨滅的「黑歷史」。

這次「鮭魚之亂」或難在香港發生，但也能讓我們反思，在享用優惠、低價餐飲或服務的我們，會否因為低成本，為了貪小便宜，而忘記了作為人應有的品德？

【WHY世代－Mocha】

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