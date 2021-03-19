▲ 【Bitcoin】賣物業買比特幣 今升值百倍 中國幣圈首富身家4000億港元

比特幣（Bitcoin）近期升勢驚人，早前更突破6萬美元關口創新高，不少人後悔沒有一早買入比特幣投資。全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）行政總裁趙長鵬7年前已經看好比特幣前景，不惜賣出上海物業投資比特幣，現時升值約100倍。

【4年前全副身家All in比特幣環遊40國 堅持只用Bitcoin交易目標價看20萬美元：按此】

7年升值100倍

趙長鵬早前在twitter發文指，他2014年把出售上海物業的收益，全部投資在比特幣上，當時市價約為600美元。不過，比特幣價格一度跌至200美元，並維持了2年，但他沒有出售、更繼續持有。

趙長鵬7年前買入比特幣時，當時1個比特幣約為600美元，現時已升至約5.8萬美元，升幅接近100倍。另外，他更看好比特幣未來可升穿10萬美元，「我們很幸運能夠以低於10萬美元的價格購買比特幣」，並稱這非財務建議。

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登中國幣圈首富

根據《2020年胡潤百富榜》資料，截至去年8月28日，趙長鵬財富高達210億人民幣（約251億港元），排名251位，登中國幣圈首富。隨着比特幣價格愈升愈高，他的財富亦水漲船高。根據《2021年胡潤全球榜》資料，截至今年1月15日，他的財富已增至520億美元（約4,039億港元），全球排336名。

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責任編輯：曹佩鈞

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