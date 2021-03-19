  • 24°C
香港時間 : 2021319日 (週五) 20:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】賣物業買比特幣　今升值百倍　中國幣圈首富身家4000億港元

個人增值 18:34 2021/03/19

分享：

【Bitcoin】賣物業買比特幣　今升值百倍　中國幣圈首富身家4000億港元

比特幣（Bitcoin）近期升勢驚人，早前更突破6萬美元關口創新高，不少人後悔沒有一早買入比特幣投資。全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）行政總裁趙長鵬7年前已經看好比特幣前景，不惜賣出上海物業投資比特幣，現時升值約100倍。

【4年前全副身家All in比特幣環遊40國　堅持只用Bitcoin交易目標價看20萬美元：按此

7年升值100倍

趙長鵬早前在twitter發文指，他2014年把出售上海物業的收益，全部投資在比特幣上，當時市價約為600美元。不過，比特幣價格一度跌至200美元，並維持了2年，但他沒有出售、更繼續持有。

趙長鵬7年前買入比特幣時，當時1個比特幣約為600美元，現時已升至約5.8萬美元，升幅接近100倍。另外，他更看好比特幣未來可升穿10萬美元，「我們很幸運能夠以低於10萬美元的價格購買比特幣」，並稱這非財務建議。

    點擊圖片放大

登中國幣圈首富

根據《2020年胡潤百富榜》資料，截至去年8月28日，趙長鵬財富高達210億人民幣（約251億港元），排名251位，登中國幣圈首富。隨着比特幣價格愈升愈高，他的財富亦水漲船高。根據《2021年胡潤全球榜》資料，截至今年1月15日，他的財富已增至520億美元（約4,039億港元），全球排336名。

    點擊圖片放大

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 理財學堂

相關文章

【Bitcoin】巴菲特稱比特幣沒有價值　股神不投資比特幣的3大原因
2021/01/06
【Bitcoin】巴菲特稱比特幣沒有價值　股神不投資比特幣的3大原因
【網民熱話】台男300萬新台幣買樓資金「All in」台積電　老婆崩潰　幾日後劇情大反轉
2021/01/22
【網民熱話】台男300萬新台幣買樓資金「All in」台積電　老婆崩潰　幾日後劇情大反轉
【環遊世界】4年前全副身家All in比特幣環遊40國　堅持只用Bitcoin交易目標價看20萬美元
2020/12/10
【環遊世界】4年前全副身家All in比特幣環遊40國　堅持只用Bitcoin交易目標價看20萬美元

最新專欄文章 更多

百度、嗶哩嗶哩下周公布招股結果　抽到新股後應「短炒」定「長揸」？
今日
百度、嗶哩嗶哩下周公布招股結果　抽到新股後應「短炒」定「長揸」？
SPAC熱潮興起　與傳統借殼上市到底有咩唔同？
2021/03/17
SPAC熱潮興起　與傳統借殼上市到底有咩唔同？
上市公司業績期　銀行股應看甚麼財務數據？
2021/03/16
上市公司業績期　銀行股應看甚麼財務數據？
分析企業成績表　如何計算公司盈利能力及派息表現？
2021/03/15
分析企業成績表　如何計算公司盈利能力及派息表現？
小米擬回購最多100億元股份　對投資者而言有何啟示？
2021/03/15
小米擬回購最多100億元股份　對投資者而言有何啟示？
經濟 物業 比特幣 Twitter

上一篇文章

人工高又唔使交稅　杜拜係咪你想住嘅地方呢？

下一篇文章

百度、嗶哩嗶哩下周公布招股結果　抽到新股後應「短炒」定「長揸」？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】買儲蓄保險呻蝕4成　心水清網友：最少供款期結束3年後先回本
【網民熱話】買儲蓄保險呻蝕4成　心水清網友：最少供款期結束3年後先回本
百度、嗶哩嗶哩下周公布招股結果　抽到新股後應「短炒」定「長揸」？
百度、嗶哩嗶哩下周公布招股結果　抽到新股後應「短炒」定「長揸」？
【筍工招聘】1823聘客戶服務主管　頂薪達30,050元
【筍工招聘】1823聘客戶服務主管　頂薪達30,050元
今日理財筆記 - 想認購嗶哩嗶哩　邊間券商手續費最平？
想認購嗶哩嗶哩　邊間券商手續費最平？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【ET財智Talk】工銀亞洲特約：綠色債券　募集資金有何用途？（立即收看）
【ET財智Talk】工銀亞洲特約：綠色債券　募集資金有何用途？（立即收看）