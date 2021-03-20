▲ 【MPF】放寬強積金投資A股比例 捕捉內地新經濟增長兼分散風險

強積金計劃（MPF）已解除目前對中國A股實施的10%配置比重限制。長遠而言，新規定讓基金經理可透過加入A股涉足更廣泛的投資領域，分散投資風險之餘，更有望為強積金計劃成員的退休計劃提供更佳的經風險調整回報。究竟增加中國A股的投資比重會為強積金成員帶來甚麼長遠影響？

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內地新經濟捕捉長綫增長

從策略觀點看，我們認為，中國內地的經濟藍圖將圍繞數碼化、科技本地化及內需三大主題在未來5年創造投資機遇，並進一步改善可投資範圍。

數碼經濟崛起不僅將綫下業務轉移至綫上，自動駕駛、物聯網、教育科技、機械人以及無人機等行業等新一代公司的增長空間非常龐大，並從根本上改變我們現今的生活。

至於科技本地化方面，面對廣泛美國科技禁令的不確定因素，基於生產及國家安全的原因，中國必須盡快降低對進口的依賴，半導體行業是其中最佳例子。

最後，內需可細分為消費及投資，例如推出財政扶持政策及社會改革促進收入增長，以及通過數碼基建流動投資。

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加入A股有助分散風險

從資產配置的角度來看，我們認為加入A股將為投資組合帶來分散投資的效果以及獲取超額回報的機遇。投資研究顯示，中國A股與已發展市場及新興市場的股票之相關性較低。這是由於該市場的境外投資者參與度仍較其他國際市場低。從風險管理的角度而言，在現有的投資組合加入A股將能帶來良好的分散投資效果。

（節錄）

【原文：提高A股參與率 强積金成員有何契機？（收費文章）】

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