5大因素支持商品向好

商品市場在沉藉一段日子後，近日走勢頗佳，回報表現更是多年來首次跑贏眾多的股票指數。施羅德投資認為，商品已漸見吸引力，並指現時是投資者考慮該板塊的良機，並提出以下5大原因看好商品板塊。

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1. 商品現值便宜

施羅德投資指，現時的商品估值仍屬便宜。每當商品跑贏大市，表現常常都是以大幅度拋離。施羅德投資認為隨著疫情逐漸消退，全球各地政府實施的財政及貨幣政策將造就更有利商品市場的條件，從而使相關的利好條件有機會再次重臨。

2. 通脹即將出現

在過去12個月，全球各地為應對新冠疫情對經濟的衝擊，紛紛推出一系列貨幣及財政政策應對。施羅德投資認為這些救市措施的推行速度和規模均前所未有，部分國家的財政赤字偏高，該行認為誘發通脹的機會增加，相信將對商品價格的前景有利。

3. 商品需求增長將會加快

隨着電動汽車和可再生能源愈趨普及，未來幾年的金屬需求量預料將因為能源轉型而加速增長，而其他商品類別的需求量亦勢將快速上升。

4. 投資不足 造就新一輪商品周期

投資不足通常預示着新一輪商品周期將會到來，施羅德投資相信價格上升是唯一可刺激這些行業增加投資的途徑。若然需求量達到預期的一半，供應便將不足夠，從而推動價格向上和刺激投資。

5. 美元料將於未來數年貶值

在疫情期間，美國有多項財政措施抑制美元升勢。在美元無限量供應的背景下，投資者已轉投像歐元這樣更具吸引力的避險資產。商品通常以美元定價，在美元疲弱的情況下，無疑對商品最為有利。

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責任編輯：梁宇碩

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