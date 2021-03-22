APIVITA免費換指定紅酒抗皺緊緻體驗裝2件 精明消費 10:30 2021/03/22 分享： 由即日起至3月29日，APIVITA海港城店送上驚喜優惠及免費禮品，憑此截圖到APIVITA海港城分店，即可免費換領「指定紅酒抗皺緊緻體驗裝2件」！ 優惠期由3月25日至28日，各項優惠產品及禮品數量有限，售完或送完即止。行開經過，記得去換。 地址：尖沙咀港威商場2樓2208舖 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！ 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 惠康指定Dreyer’s及OREO雪糕 $100有8件！ 今日 惠康指定Dreyer’s及OREO雪糕 $100有8件！ 【Staycation】食玩住足36小時！朗廷酒店住宿套餐低至$1,747 2021/03/21 【Staycation】食玩住足36小時！朗廷酒店住宿套餐低至$1,747 韓風來襲 「人生照相館」展覽4月登陸香港 2021/03/20 韓風來襲 「人生照相館」展覽4月登陸香港 【麵包控注意】Crostini指定麵包款式買一送一 只限3日 2021/03/19 【麵包控注意】Crostini指定麵包款式買一送一 只限3日 百味堂有機雪糕優惠 快閃買一送一 2021/03/19 百味堂有機雪糕優惠 快閃買一送一 著數優惠 商場 WhatsApp 海港城 尖沙咀