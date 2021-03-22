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APIVITA免費換指定紅酒抗皺緊緻體驗裝2件

精明消費 10:30 2021/03/22

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優惠期由3月25日至28日，各項優惠產品及禮品數量有限，售完或送完即止。行開經過，記得去換。

地址：尖沙咀港威商場2樓2208舖

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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