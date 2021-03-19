百度、嗶哩嗶哩下周公布招股結果　抽到新股後應「短炒」定「長揸」？

下周有數隻新股公布招股結果，包括百度 （新上市編號：09888） 將於下周一（22日）公布，及嗶哩嗶哩 （新上市編號：09626） 在下周五（26日）公布。若然抽中新股後，應該怎樣決定是「短炒」還是「長揸」呢？

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實力股可以「長揸」

投資者可以先分析該新股的基本面，了解公司的業務是否具增長潛力，及在市場上有一定的領導地位。若是具實力的公司，一旦成功認購可長期持有。隨着公司不斷拓展業務，盈利將會不斷增加，這都可以令公司股價得到基本支持而保持升勢。就算股價因為大市氣氛不配合而跌破招股價，股價回升的機會亦會較大。

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抽蚊型股要小心

若新股的招股價較小，尤其是在1元左右或以下的「蚊型股」，可能其經營規模較小、業務單一化，需要時間觀察實力及發展潛力。因此，長綫持有的風險較大。

另外，由於招股價銀碼較小，股價上落波幅可以較大，有利莊家將股價舞高弄低。因此，蚊型新股特別為莊家炒家喜愛，而大價的實力新股則是長綫基金或機構投資者吸納為主。參與者所抱的態度不同，令新股的股價走勢亦會有所不同。

投資者要留意的是，炒賣新股事實上風險頗大，而股價只是包銷商根據公司實際情況及大市氣氛釐定，因此未經歷過自由市場的考驗，故此新股在招股價未必有足夠支持力，要等業務被投資者認識及認同後，公司才可建立其市場地位。

責任編輯：鄭樂怡

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