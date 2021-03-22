惠康指定Dreyer’s及OREO雪糕 $100有8件！ 精明消費 09:00 2021/03/22 分享： 惠康推出OREO／Dreyer’s D-Collection單件裝雪糕，買8件各款Dreyer’s D-Collection單件裝扭紋脆筒／雪糕杯及OREO單件裝雪糕批／雪糕杯／雪糕三文治只需100元，平均12.5元一件！無論喜歡任何款式口味都可以自由配搭。 優惠期：至3月25日 入貨網址 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！ 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【Staycation】食玩住足36小時！朗廷酒店住宿套餐低至$1,747 2021/03/21 【Staycation】食玩住足36小時！朗廷酒店住宿套餐低至$1,747 韓風來襲 「人生照相館」展覽4月登陸香港 2021/03/20 韓風來襲 「人生照相館」展覽4月登陸香港 【麵包控注意】Crostini指定麵包款式買一送一 只限3日 2021/03/19 【麵包控注意】Crostini指定麵包款式買一送一 只限3日 百味堂有機雪糕優惠 快閃買一送一 2021/03/19 百味堂有機雪糕優惠 快閃買一送一 惠康救世口罩優惠 3DMASK V1 $99/盒 2021/03/18 惠康救世口罩優惠 3DMASK V1 $99/盒 著數優惠 雪糕 惠康