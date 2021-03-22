惠康指定Dreyer’s及OREO雪糕　$100有8件！

惠康推出OREO／Dreyer’s D-Collection單件裝雪糕，買8件各款Dreyer’s D-Collection單件裝扭紋脆筒／雪糕杯及OREO單件裝雪糕批／雪糕杯／雪糕三文治只需100元，平均12.5元一件！無論喜歡任何款式口味都可以自由配搭。



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撰文：hket小編

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