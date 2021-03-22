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7-Eleven精選貨品$10　東海飲食早茶指定點心$1

精明消費 07:00 2021/03/22

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 7-Eleven：精選貨品$10

由即日起至3月30日，到7-Eleven用10元即可帶走指定優惠貨品，包括人氣之選福韓辣麵／辣雞味撈麵、SOMERSBY氣泡酒、BE-KIND堅果棒等。所有價格以個別店舖為準。

優惠產品一覽

    點擊圖片放大
    +11
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2. 東海飲食：早茶指定點心$1

東海飲食近日推出1蚊點心優惠！不同日子有不同點心，星期一至日於早茶時段飲茶，可以1元享用指定點心，包括鮮蝦腸、珍珠雞、帶子燒賣、鳳爪排骨飯等。

優惠分段及時段：
青衣、太古、皇室堡：早上7時至9時
沙田東海薈：早上8時至9時30分

分店地址一覽

3. Juicy Burger醬堡：芝士雞堡買一送一

Juicy Burger醬堡推出3月限定優惠！在3月份的星期一購買芝士雞堡，即享買一送一優惠。

另外，惠顧芝士雞堡，可以優惠價18元加購以下小食／飲品：

  • 日本吉烈炸蠔2隻
  • 黑松露薯條
  • 意大利血橙梳打

地址：大角咀角祥街70-76號中興樓地下 1 號舖

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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