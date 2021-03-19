▲ 【移居杜拜】杜拜政府登廣告邀港人移民 高薪免稅允雙重國籍真係咁筍？

近年不少港人有意移居外地，除熱門移民地點英國、加拿大、澳洲及台灣外，不少國家亦有意吸引香港人才移居當地，當中包括阿聯酋經濟中心──杜拜。杜拜政府轄下的招商中心近日在Facebook刊登付費廣告，用中文邀請香港人移居當地，更列出了零稅率及雙重國籍等福利。杜拜向來都不是熱門移民國家，移居當地生活，是否真的如廣告所述般美好？還有甚麼因素要留意？

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開放外國人入籍 允雙重國籍

杜拜政府轄下的招商中心（Dubai Multi Commodities Centre， DMCC）近日在Facebook刊登付費廣告，以繁體中文發文「讓杜拜成為你下一個家，這裏有五湖四海及香港人，在杜拜發掘未來及取得成功。」吸引香港人移居當地。

據了解，這篇廣告不止針對香港人，也有不同語文的版本，吸引各地人才移居當地。杜拜向來都不是移民國家，相信廣告是源於當地今年1月修改《國籍法》後，成為阿聯酋首個開放移民的阿拉伯伊斯蘭國家。修例後，當地現時容許外國人才入籍，包括投資者、專業人士及具備特殊才能人士，申請人及其家人同時也能夠保留原有國籍。

外籍人士普遍高薪 租金較港便宜

事實上，DMCC網站早設有中文頁面，刊登有關於在杜拜營商及生活的文章。去年7月，網站也刊登一篇題為「值得從香港移到杜拜嗎？」的文章，比較香港與杜拜的差異。該文章提及，在當地營商擁有高自由度，杜拜的自由區容許100%的外資擁有及利潤滙回，保證50年沒有任何薪俸稅，以及豁免所有進出口關稅。

工作收入方面，杜拜外籍人士的平均年收入高達13萬美元（約100萬港元），即月薪高達8萬港元，與此同時，阿聯酋不對個人徵收所得稅。而當地部分的生活成本也較香港為低，在正常地區內租住連裝修的900呎單位，每月租金只需1,397美元（約10,849港元），遠較香港便宜。

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國際化城市 惟生活文化大不同

高薪以外，當地教育環境也相當不錯，由於杜拜是個國際化及充滿外藉人士的城市，子女教育有國際學校可供選擇，更有超過17種課程可選讀，包括英國的IGCSE及國際文憑（IB）等，方便涵接外國大學。

種種因素來看，移居杜拜看似吸引，不過，杜拜作爲一個奉行伊斯蘭教法的阿拉伯城市，其文化及生活習俗跟港人有一定差距，例如嚴禁公開飲酒、在公開場合有親密行為、使用冒犯性的言語及手勢等，加上夏季溫度超過40度，港人若有意移居當地應考慮適應問題。

責任編輯：李瑩

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