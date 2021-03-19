呢隻好可能係疫情前後都最理想嘅「高息股」？

市況波動的環境下，不少投資者傾向尋求穩定收息又不受疫情變動影響的股份。去年疫情肆虐下，過往的收息股，如領展 （00823） 、煤氣 （00003） 等在疫情下受到大大小小的影響，投資者開始放棄過往以為可以穩定收息的股份，那麼到底甚麼股份可以抵抗疫情又有穩定高息？

呢隻股份係著名基金經理黃國英喺去年都推介過，到今年，穩健派的溫傑都有推介，呢度究竟係咩呢？就係電訊股中的一隻龍頭股──香港電訊 （06823） 。



當大家在股票財經網站中查看這股票時，你會發現在公司名後有SS（Stapled Securities），代表這隻股是商業信託基金，與領展的房託基金相類似，兩者共通點是會將公司絕大部分盈利以股息派發予股東。

【收息股「房地產投資信託」（REITS）及「商業信託」有何分別：按此】



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，會選香港電訊作為收息股的選擇。主要是由於該公司會將大部分可派發的收益派發予股東，對於以收息為目的的投資者而言是非常適合。加上公司業務簡單，對比其他公用股比較明朗化，而且香港電訊業務主要集中於香港，不像其他公用股投資海外有機會受全球經濟變化影響，而且投資海外有滙兌風險，令盈利波動性會較大。溫傑選香港電訊正因為看準公司業務比較容易看通，雖然不一定可以大賺，但就能夠穩定收息。



溫傑提醒，他購買該股是以收息求穩健為目的。回顧該公司股價，一直以來都比較平穩，在市場波動時更有出色的表現。投資者作為中長綫部署，他建議可在11元買入，預計10.5有支持位。香港電訊今日收報11.44元。

電訊業務收入穩定



香港電訊主要收入來源來自電訊相關業務，業務主要分為3部分，包括固網、手機流動及網上寬頻服務，而客戶對象有住宅、流動通訊及商業用戶。不管疫情爆發前或後，流動數據需求都是向上升，疫情爆發後，宅經濟、港人留家抗疫，數據需求更是有增無減。在5G推動下，未來月費收入亦會有所增加，由於是合約制，有可確保的收入，惟有投資者擔心固網電話應用日漸減少，對公司有所影響。



另外，亦有指分析指香港電訊缺乏「護城河」，溫傑認為公司本身業務就不是高科技或有專利的公司，但勝在夠穩定。加上，電訊業務不會即時有競爭者可以取代，在香港電訊業務敵人不算多的情況下，又是龍頭公司，相信長遠穩定收息是沒有問題。公司亦有另一潛在問題，對於公司早前購買Now TV是不少投資者的關注點，不過由於目前仍要觀望兩者能否達致協同效應，投資者需要要一直關注。該股近期股價亦有所上升，股價在高位有波動，投資者可以留意價錢才入市儲貨。

責任編輯︰陳玉蓮

=====

立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！