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主動對被動　哪類基金投資適合你?

基金新聞 15:45 2021/03/19

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全球最大基金網絡Calastone早前針對指數基金和主動型管理基金在全球各主要市場（包括亞洲）的表現和發展情況作出研究，分析於過去兩年通過Calastone網絡進行的數億筆基金交易所得出的投資者趨勢。

此報告調查結果顯示，被動型基金正在迅速普及，反觀主動型基金的資金流則降至紀錄低位。而香港在主動型基金投資的比例較高，佔比高達72%，被動型基金的比例則佔28%。不過在過去兩年中，香港的投資者每年都從主動型基金中贖回資金，同時增持指數基金。

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Calastone認為以資產管理總值來看，現時主動型基金的規模仍然遠大於被動型基金。被動型基金的資金流多寡，取決於指數基金在當地儲蓄文化的融入程度。以澳洲和新加坡為例，由於資金持續穩定地買入，指數基金正在冒升，但整體而言流入主動型基金的金額卻明顯更多。

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按風險承受力投資目標選類型

其實，主動型基金與被動型基金的最大分別，是在於主動型基金由專業的基金經理因應市場環境或趨勢，主動地為組合作出靈活的配置，但缺點是投資表現很取決於團隊的管理實力，亦有可能跟大市表現相距甚遠；而被動型基金則是追蹤基準作投資目標，簡單地說就是跟着主要指標指數組合來進行投資，表現不論升跌將會緊貼基準指標。兩類基金的確各有特色，若投資者希望組合的表現與整體大市的指標相近，可多加留意被動型基金；若投資者期望有機會取得比大市較佳的回報，而且風險承受能力較高，則可以配置更大比重在主動型基金。

 

責任編輯：梁宇碩

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欄名 : 基金學堂

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