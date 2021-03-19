「小飛俠」林燕玲享財務自由過「半收成」生活　望送兒子一手騰訊作理財教育（立即收看）

外號「小飛俠」的林燕玲（Ruby）離開主播崗位近10年，其後在財經範疇工作多年，逐步建立起專業形象。去年4月，她正式晉身媽媽行列，作為精明媽媽，她早就與丈夫為兒子籌備教育基金，更打算送兒子一手股份，作為理財教育的「起跑綫」。

以往投資衝動 現學會等待時機

林燕玲於2003年加入電視台進軍新聞主播行列，工作2年後轉任財經台，才開始接觸金融財經。她憶述起當時受訓時如同讀「雞精班」，短時間內要學會看財務報表、理解投資市場的運作，期望能盡早勝任財經主播的崗位。

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從那時開始，為了更緊貼市場走勢，她選擇了投身股市實戰。初次抽新股領展 （00823） 便已賺取數千元，更令她逐漸對投資產生興趣。她回想起，年輕時的她投資較為衝動，看好某隻股票，便會不顧股價「衝進場」，不斷地做買賣。「當時只圖有參與感，也不知自己投資是為了甚麼。」

隨着投資經驗的累積，加上踏入不同的人生階段，Ruby也變得更為沉實，學會盡早部署，看準時機才入場。不少投資者容易因害怕錯失機會，而作出魯莽的決定，甚至造成損失。Ruby自己也深有體會：「等待其實也是種選擇，持現金也完全沒問題。我覺得投資最重要是不要輸、要保本，貪心之餘也要穩陣地部署。」

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悔投資遲起步 望送股予兒子作教學

Ruby丈夫於金融行業工作，二人同樣擁有豐富的投資理財知識，到底誰掌管家中庫房？她笑言，夫妻倆各自打理個人投資組合，不時互相分享對港股美股的分析，而兒子的教育基金或投資物業等重大決定，均交由投資理財經驗較豐富的丈夫處理。

兒子擁財金界出身的爸媽，理應能在投資理財的學識上贏在起跑綫。談起理財教育，Ruby坦言後悔自己起步遲，未有及早有累積財富的概念，期望能為兒子創造學習機會，在他的成長中灌輸理財及儲蓄概念。早前外國有一名10歲男童憑母親獲贈的Gamestop股份，而賺到第一筆財富，Ruby希望能參考這個例子，買入股份送給兒子，達增值兼教育之效。「現在買股票給他，將來可當作故事講他聽：『不如咁啦，媽媽送隻股票給你啦……』。我想現時應該會買騰訊 （00700） 。」

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享半收成生活 財務自由不靠運

透過投資物業、股票及基金等，Ruby坦言現時已獲得財務自由。「很早開始我已部署要有被動收入，所有東西都不是憑幸運得到，要經過努力去經營，才會有之後的收成。」她形容現時的生活是「半收成」，不用忙於賺錢而要犧牲陪伴兒子成長的時光。

享有財務自由後，Ruby也未有停下腳步，反而在疫情期間開設網店，實現夢想，並在懷孕期間仍主持節目，享受工作的樂趣。她笑言，自己不能只過着「食玩瞓」的生活，現時談提早退休還言之尚早：「我對退休的定義，不是代表甚麼也不做，而是做自己真正喜歡的東西，享受過程而非計較成果。」

記者：李瑩

場地提供：Vspace Prime

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