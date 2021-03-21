▲ 【移民新加坡】居獅城8年任攝影老師 港男分享成功入籍關鍵

新加坡生活環境和節奏與香港相近，因而成為港人熱門移民國家之一。身為單身人士的Dynax，因為一次working holiday在新加坡工作，誰知一住8年，近日更正式成為當地公民，對即將有興趣移居新加坡的港人來說，Dynax的生活點滴絕對值得和大家分享。

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單身寡佬移居他方生活的例子比較少見，今年36歲的Dynax是鮮有的例子。對於移民，他笑言當初其實完全沒有打算移居外國生活，只不過因為機緣巧合，適逢自己性格好動，加上又喜歡當地的生活節奏和環境，於是順理成章申請移民而已。

「自己讀演藝學院出身，擅長攝影，畢業後當上電影燈光師的助手，平日亦有以Part-time形式教授攝影。還記得有一年，收到學校的通知，得知新加坡工藝教育局（Institute of Technical Education）招聘為期兩年合約的攝影老師職位，但要在當地逗留一段長時間。當時香港電影市道暢旺，所以同學們都選擇留港發展，相反我認為是體驗外國生活的一個好機會，於是毅然申請，誰知又被選中，竟然又在獅城一住8年，在當地住了4年後申請PR（Permanent Resident）永久居留成功，最近再進一步正式入籍新加坡成為當地的Citizenship。」

你對當地生活有多投入？

常言新加坡移民不易，申請入籍過程儼如過關斬將，這方面就連Dynax亦不得不承認是事實。雖然訪問過程中，他多次提及「好彩」兩字，但試問如果自己背後沒有努力，又豈會成功順利入籍？Dynax就為大家分享一些不為人知，但又相當重要的貼士。

Dynax表示不少人忽略了一個重要關鍵，就是在新加坡生活時，對當地社會有多少貢獻和歸屬感。

簡單來說，因為工作關係，我經常會帶學生參與不少義工活動，例如為長者打掃家居。個人方面，捐血、做義工不可缺少，我還記得有一次參加了一個為癌症籌款的剃頭活動！大家別小覷這些活動看似對移民幫助不大，事關在填寫申請移民表格裏，除了要撰寫一篇你對社區有多少歸屬感的文章外，在附加資料中，我甚至將以上過往曾經參與過的所有活動資料一併送上，並附以相片及資料證明。因此，我絕對相信在申請移民的門檻上，新加坡政府所關心的不是你會帶多少錢來移民，而是你究竟對當地社會有多少貢獻和投入。

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置業選組屋

現在不經不覺Dynax在新加坡已經生活了8年，在疫情還未爆發時，他一年總會回港數次。現在對當地的生活總算適應過來，剛成為Citizenship後，亦萌生在當地置業的念頭。

初到新加坡時，網上資訊還未如現在那麼發達，都是經人介紹睇盤搵樓。當時只是租住一間接近公司的房間居住，面積約120呎左右。租樓情況和香港沒有多大分別，都是看你的工作性質和入息證明，例如不吸煙和女孩子又比較容易找到屋。隨着自己成為Citizenship，置業方面，我會選擇當地的『組屋』（組屋由建屋發展局負責發售和管理，純為新加坡公民和永久居民提供長期自住的公共住房）。不過，因為自己是單身關係，加上有一定限制的購買條例，實際上可選購的單位面積不會太大。

那為何不選擇購買私人樓宇？Dynax指，新加坡很多私人樓宇的品質其實相比於香港的都來得差，例如因為當地治安好，他目測過不少私人樓宇的看更如同虛設。相反組屋面積頗大，雖然價錢會貴少許，他仍會傾向選擇二手組屋。

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面對最大困難

能夠購買到組屋，感覺看似「見岸」，但大家又可想到當初Dynax一個新加坡朋友也沒有就要長居此地，背後有多孤寂需要面對，畢竟旅行和居住是完全的兩回事。

初到埗，不用多說最困難的是要說英語，雖則我們懂得說，但在港並不是日常語言，要用英語作為日常語言會大打折扣。此外，新加坡人的英語有當地口音，大家可以試想，一方面你要聽得懂他們說甚麼，但同時他們又要聽得懂你說的港式英語，在這雙重困難下，當時的生活並不易為，可幸的是同事之間相處愉快。當然我認為適應得快，性格是最大因素。我自己的性格比較外向和會主動認識朋友，如果公餘後只顧在家打遊戲機，那麼我想你不適合移民到新加坡了。

Dynax補充：「其實很多新加坡人都覺得香港人自滿，有些香港人又覺得部分的新加坡人國際視野不夠。但我想說的是來到人生路不熟的國度生活，我們代表的不是自己，而是香港，不可以終日抱着港人『好架勢』的心態去生活，不要終日凡事都要抱怨投訴，我們要帶着謙卑的心和人溝通。」

▲ 有一點Dynax（左）要移民新加坡的港人留意，當地人口有20%是馬拉人，名副其實是多元化國度，移民時要認識他們的傳統和習慣。他們信奉回教，從不吃豬，豬肉、豬油、甚至觸及過豬的器皿都不可用，在這裏生活一定要注意，避免引起衝突。（被訪者提供）

作者、責任編輯：馮柏偉

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【原文：單身港男分享移居新加坡心得 抱謙卑之心方是移民的通行證】