▲ 【自願醫保】扣稅以外的考慮 有公司醫保點解仲要投保VHIS？

常言道：「健康就是財富。」要擁有人生的最大財富，便要未雨綢繆，及早為自身的健康建構一道安全網。由食物及衞生局推動的自願醫保計劃（VHIS）面世已接近2年，其目標是為市民提供多一個選擇，透過住院保險而使用私營醫療服務，長遠可望減低公立醫院壓力。市民可通過自願醫保計劃，縮短等候時間，並獲得稅務扣減的優惠。

【自製長糧兼可扣稅 投保延期年金前要留意3大要點：按此】

問：甚麼是自願醫保計劃的「標準計劃」及「靈活計劃」？

答：「標準計劃」是按自願醫保的要求而提供標準化基本保障，涵蓋範圍包括保證續保至100歲、不設「終身保障限額」、保費透明度、承保未知的已有疾病、先天性疾病治療、日間手術、診斷成像檢測、非手術癌症治療、精神科治療等等。

「靈活計劃」除提供「標準計劃」的基本保障外，亦涵蓋更高的保障額及更廣泛的保障範圍，例如市場上有些靈活計劃會提供無索償保費折扣、自選附加保障等。

問：公司已為我提供團體醫療保障，我還要買自願醫保計劃嗎？

答：一般的團體醫療保障，提供基本人壽及住院保障，而健康檢查、精神治療及日間診所手術等項目就未必包括在內。

更重要的是，於離職後，由僱主提供的團體保險保障便會終止，一旦新僱主的團體保險保障尚未生效或員工在退休後，不幸患病而需要入院治療，便需自行負擔全部醫療開支。因此，趁年青或健康狀況良好時投保自願醫保，保費會較划算，並享有長達至100歲的保障。此外，自願醫保計劃可用於扣稅，讓納稅人節省更多稅款。

【接種疫苗後身亡有得賠？ 疫苗副作用保險計劃大比併：按此】

問：自願醫保可怎樣扣稅？

答：市民若為自己或指明家庭成員購買自願醫保產品，保單持有人可享有相關的稅務扣除。在每個課稅年度可作稅務扣減的保費上限為每名受保人8,000元，可申請稅務扣減的指明家庭成員數目不設上限。

舉例說，陳先生一家四口一起購買自願醫保產品，而保單持有人均為陳先生，那麼他每年可獲稅務扣的款額合共為3.2萬元。假如他的入息水平已達17%課稅率，便可節省超過5,000元稅款。

【免責聲明】本文由萬通保險撰寫，僅供參考之用。萬通保險已力求資料準確，但不會對或因此而引致的任何損失負上責任。

=====

立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！