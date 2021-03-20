瞓極唔夠？你可能係病態嗜睡！　中醫師有三大建議

若每日睡覺超過12小時，醒來後仍覺睏倦，想繼續睡，或是無論工作還是日常生活，一坐下來就會入睡，這些都屬嗜睡現象。註冊中醫師徐思濠認為，嗜睡的原因源於腎精不足，導致無精神。



嗜睡的人當中，一種為先天不足導致腎精虧損，因身體虛弱而易累、無神，另一種則因脾胃吸收功能差，導致精的生成不足，因而體虛及氣血不夠，常常疲累想睡。

飲食與情緒也可致嗜睡

除了上述因素，飲食、情緒和工作習慣也是導致嗜睡的成因。若常常過於勞累，即使獲得充足的腎精，又會因消耗過度而致虧損不足，常常都想睡。若再加上精神壓力大，工作常常用腦費神，也會加劇消耗；患慢性病，經歷大病或產後的人士，身體需消耗更多腎精去恢復體力，也會導致嗜睡。



另外，如長期吃生冷食物，或嗜黏膩濃味道者，會損傷脾氣運化。由於脾胃負責生化氣血，當脾胃變弱、氣血生成不足，若再加上不常做運動鍛練，本身又晚睡及休息不足，身體亦會慢慢步向容易疲勞、常常渴睡的情況。

除了以中藥調理或針灸治療外，醫師還有3大建議，包括：

早睡早起、作息有時，盡量於晚上11時入睡，翌早大約7至8時起床

起床後做些帶氧運動，如緩步跑、行山或踏單車，改善血脈循環，當血液有足夠的營養，手腳四肢亦得到養份滋養時，身體就會感覺比較精神有活力

減少進食太多寒涼、生冷食物，避免阻礙脾胃吸收功能

作者：吳霆俊

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：睡得多仍疲累渴睡？ 長期嗜睡可致提早衰老（收費文章）】