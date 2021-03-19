▲ 【BNO移民英國】在英國住滿183日才是稅務居民？ 調查發現近6成準移英人士存誤解

自從英國推出「5+1」BNO居留簽證後，不少人萌生移民英國念頭，但港人對英國稅務有多少了解？有調查結果指，逾7成準移英人士知道即使非英國永久居民也有機會需要在英國繳稅，但調查卻同時發現近6成受訪者對英國稅務存誤解。

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盛世財富集團（PWG）於今年3月初於其官方Facebook專頁成功訪問逾300位準移英人士，以研究香港人移民英國前對英國的稅務系統及迷思的了解程度。

調查結果指，近6成受訪者誤以為於一個稅務年度內需要於英國居住滿183日才會成為英國稅務居民，需要就全球收入及資產增值在英國繳稅，事實則不然，根據英國稅例，只要在一個稅務年度，在英國居住16天或以上便有機會成為英國稅務居民。

至於保險方面，近7成及訪者認為移民後香港的保險理賠及現金價值需要繳交英國稅項。不過，盛世財富指出決定保險理賠是否需要徵稅的主要因素是「受益人」。當受保人過世後，死亡賠償只要有指定受益人，則不會被徵收遺產稅。如果保單有現金價值，當保單持有人去世，現金價值便會成為遺產的一部分，因而有機會被徵收遺產稅。

責任編輯：曹佩鈞

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