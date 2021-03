SPAC熱潮興起　介紹3隻美股SPAC ETF

「特殊目的收購公司」(Special-Purpose Acquisition Company, SPAC)雖然近來在市場上掀起討論,但由於未知管理人的投資目標,因此直接投資在SPAC股票存在若干風險。若投資的SPAC能併購到好項目,股價就能翻倍,但若2年限期內未能找到投資目標,甚或找到的不是最好的交易,股價表現或未如理想。因此,相對於只買入一隻SPAC股份,買入SPAC ETF投資於一籃子SPAC更能分散風險,現時美股市場上共有三隻SPAC ETF。

Defiance Next Gen SPAC Derived ETF(美:SPAK)

年初至今回報 一個月回報 資產規模 管理費 Defiance Next Gen SPAC Derived ETF(美:SPAK) 4.3% -14.37% 8,356萬美元 0.45% *以上數據截至美國時間18日收市

SPAK為被動型ETF,追蹤Indxx SPAC & NextGen IPO Index指數的總回報表現,在納斯達克上市,於2020年9月30日成立。目前最大權重股為綫上博奕企業Draftkings Inc(美:DKNG),佔比達10.56%。

The SPAC and New Issue ETF(美:SPCX)

年初至今回報 一個月回報 資產規模 管理費 SPAC and New Issue ETF(美:SPCX) 13.03% -9.31% 1.43億美元 0.95% *以上數據截至美國時間18日收市

SPCX為主動型ETF,成立日期為去年12月16日,專門投資於新上市的SPAC,將最少80%的淨資產投資於市值超過1億美元的SPAC,並且在過去2年內上市的公司。基金管理規模為1.43億美元。目前最大權重的持股為新成立的特殊目的收購公司Starboard Value(美:SVAC),佔比達4.39%。

Morgan Creek - Exos SPAC Originated ETF(美:SPXZ)

年初至今 一個月回報 資產規模 管理費 Morgan Creek - Exos SPAC Originated ETF(美:SPXZ) — -11.9% 3,648萬美元 1% *以上數據截至美國時間18日收市

SPXZ由對冲基金Morgan Creek和金融科技公司Exos Financial聯合推出,今年1月20日才成立,為主動管理型的指數基金。資產管理規模為3,598萬美元。最大權重股為油氣勘探和生產公司Magnolia Oil & Gas Corp. Class A(美:MGY)及智能移動技術解決方案和服務供應商Verra Mobility Corp. Class A(美:VRRM),分別持股2.3%及2.24%。

