SPAC熱潮興起　介紹3隻美股SPAC ETF

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「特殊目的收購公司」（Special-Purpose Acquisition Company, SPAC）雖然近來在市場上掀起討論，但由於未知管理人的投資目標，因此直接投資在SPAC股票存在若干風險。若投資的SPAC能併購到好項目，股價就能翻倍，但若2年限期內未能找到投資目標，甚或找到的不是最好的交易，股價表現或未如理想。因此，相對於只買入一隻SPAC股份，買入SPAC ETF投資於一籃子SPAC更能分散風險，現時美股市場上共有三隻SPAC ETF。
【SPAC熱潮興起 與傳統借殼上市到底有咩唔同？：按此】
Defiance Next Gen SPAC Derived ETF（美：SPAK）
|年初至今回報
|一個月回報
|資產規模
|管理費
|Defiance Next Gen SPAC Derived ETF（美：SPAK）
|4.3%
|-14.37%
|8,356萬美元
|0.45%
|*以上數據截至美國時間18日收市
SPAK為被動型ETF，追蹤Indxx SPAC & NextGen IPO Index指數的總回報表現，在納斯達克上市，於2020年9月30日成立。目前最大權重股為綫上博奕企業Draftkings Inc（美：DKNG)，佔比達10.56%。
The SPAC and New Issue ETF（美：SPCX）
|年初至今回報
|一個月回報
|資產規模
|管理費
|SPAC and New Issue ETF（美：SPCX）
|13.03%
|-9.31%
|1.43億美元
|0.95%
|*以上數據截至美國時間18日收市
SPCX為主動型ETF，成立日期為去年12月16日，專門投資於新上市的SPAC，將最少80%的淨資產投資於市值超過1億美元的SPAC，並且在過去2年內上市的公司。基金管理規模為1.43億美元。目前最大權重的持股為新成立的特殊目的收購公司Starboard Value（美：SVAC），佔比達4.39%。
【SPAC新財路？ 停一停 諗一諗：按此】
Morgan Creek - Exos SPAC Originated ETF（美：SPXZ）
|年初至今
|一個月回報
|資產規模
|管理費
|Morgan Creek - Exos SPAC Originated ETF（美：SPXZ）
|—
|-11.9%
|3,648萬美元
|1%
|*以上數據截至美國時間18日收市
SPXZ由對冲基金Morgan Creek和金融科技公司Exos Financial聯合推出，今年1月20日才成立，為主動管理型的指數基金。資產管理規模為3,598萬美元。最大權重股為油氣勘探和生產公司Magnolia Oil & Gas Corp. Class A（美：MGY）及智能移動技術解決方案和服務供應商Verra Mobility Corp. Class A（美：VRRM），分別持股2.3%及2.24%。
責任編輯：鄭樂怡
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欄名 : ETF學堂