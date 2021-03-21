保險基金新政　派息不再抵銷基金單位

這是一個橫跨3年的理財服務，讀者陳先生為一名汽車維修車房的東主，3年前他有一筆資金希望作一些投資，這筆大概300萬元的資金並沒有緊急用途，也沒有打算如何處理這筆金錢，只是閒置於銀行的活期戶口內。

眼看着銀行利息這麼低，總覺得不是味兒。實質上陳先生也是一名「息魔」，喜歡收息的投資人。即使把這一筆閒置資金作定期處理，除了感覺息口回報很低並不吸引，同時萬一急需用錢周轉的話便不方便不靈活了。

陳先生亦有投資股票習慣，他喜歡自己做功課及考自己眼光。他明白自己的時間和知識有限，投資決定亦都會因自己的心理狀況及思維模式有所影響。若這一筆閒置資金也是由自己來投資於股票的話，這一筆資金所面對的風險和現時手上的股票所面對的人為風險都會是一模一樣，即是他自己本身就是那風險。故此，陳先生覺得這筆金錢若果由不同風格的人去管理會適合一些。

行政派息抵銷基金單位

綜合陳先生情況後，當其時筆者建議陳先生把資金放入於一加拿大保險公司提供的投資相連保險。原因是當其時這投資相連計劃內有一基金，會提供派息服務的安排。當時市場上基本只有這一投資相連計劃提供派息基金，而所派的利息率大概年化為每年9%左右。這隻基金除了派息率高適合陳先生這種「息魔」，同時因有基金經理作投資決定，可對陳先生自行投資股票的風格作一風險對冲。同時投資相連計劃並沒有最短投資年期之限制，提供靈活性給陳先生。

但有一點使陳先生覺得不安，皆因這款派息基金的派息，是保險公司行政上的安排所造成的派息。所謂行政安排派息是這樣的：假設陳先生最初購入了100單位的基金。每月保險公司會抵銷相等於同等利息金額的基金單位，續回現金作為利息派放給陳先生。不論每單位基金的價值（Net Asset Value）是升或是跌，因要抵銷部分基金單位來轉化為現金派息，時間長了陳先生擁有的基金單位數目將會自然的不斷下降。只是若果基金表現向好，每次派息後基金單位減少的數目相對會少一些。

反之，若果基金表現向下，每次派息後基金單位會減少，以維持相對穩定的派息率。陳先生手上的資產數目，即基金單位數目，將會不斷的減少。這過不了陳先生的心理關卡，加上他的業務十分繁忙，結果筆者再也沒有和他見面了。

新政派息基金數目不變

直到今年2021年1月，這間保險公司的這隻派息基金有了新的安排。從3月起，每月的派息是從基金的淨資產價值（Net Asset Value）中扣除。不再像以往的抵銷基金單位數目來轉化為現金去派息。

結果可想而知，因派息所導致的變化的只是每單位基金的價格，投資者擁有的資產數目，即基金數目不會改變。同時派息基金的數目也增加至數隻，選擇更多。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰保險基金新政 每月穩定派息（收費文章）】

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