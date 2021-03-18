【筍工招聘】1823聘客戶服務主管　頂薪達30,050元

▲ 1823聘客戶服務主管 頂薪達30,050元

效率促進辦公室的1823辦公室現正招聘客戶服務主管，月薪26,130元至30,050元不等，視乎獲聘用者經驗而定。申請人需具有2年相關的工作經驗，並最少有1年任督導職位。有興趣應聘職位的人士，謹記在3月29日下午5時前遞交申請。

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入職條件：

在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；及

具備2年電話中心／聯絡中心的工作經驗，其中最少1年任督導職位；及

操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及

熟悉電腦操作。

職責範圍：

督導客戶服務主任；及

透過電話及其他電子途徑，例如電郵、傳真及手機程式等，處理公眾的查詢及投訴。

此職位須輪班工作，包括星期六、星期日、公衆假期、通宵班及不定時工作，亦須在惡劣天氣（包括颱風及黑色暴雨）期間工作。



獲聘用者須於短時間內上任及被調派至本港任何一個地區的1823辦公室工作。

薪酬：

月薪26,130元至30,050元。

（視乎當時的情況，具備以上相關經驗的申請人，或會獲考慮給予增薪點。頂薪點的資料只供參考，該項資料日後或會有所更改。）

申請人如獲錄用，將按爲期1年的非公務員合約條款聘任。

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申請方法：

申請人須在截止申請日期或以前透過下列其中一個方式遞交申請書：

透過公務員事務局網站的網上申請系統；

親身或郵寄至「葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1期10樓效率促進辦公室1823行政及支援組」，並註明「申請客戶服務主管（營運）職位」。另外，信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。

申請表格可在公務員事務局網站下載。

截止日期：3月29日下午5時

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