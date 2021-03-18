【Bilibili上市】嗶哩嗶哩今招股　券商認購新股手續費及孖展息率懶人包

俗稱「B站」的內地影片網站嗶哩嗶哩（Bilibili）今日起開始招股，招股日至下周二（23日）。首日招股孖展認購已錄約88.8億元認購，公開招股部分超額認購10.9倍。散戶如果想抽的話，認購手續費應如何計算呢？

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現金認購新股費用＝每手股數ｘ每手金額ｘ交易徵費、交易費、經紀佣金＋券商認購手續費

散戶若透過現金認購新股時，需要向券商繳付新股手續費，這筆手續費是不論抽中與否，都需要向證券行繳交，而每間證券行的收費都不同，以上列出了本港數家證券行的收費，供讀者「格價」。有些證券行免手續費，例如輝立證券，而若透過網上申請認購的話，致富證券及耀才證券都是免手續費。

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如果成功中籤的話，則需要向證監會、港交所及經紀公司繳交交易徵費、交易費及經紀佣金，一般為認購新股金額的1.0077%。若不能抽中新股的話，認購金額及交易徵費、交易費、經紀佣金會退還予散戶投資者。

若以孖展認購的話，幾乎每間證券行都要收手續費，介乎50元至200元，部分券商經網上申請及電話申請所收取的手續費不一，甚至有券商在不同新股亦設不同的孖展手續費。

孖展利息＝借貸金額ｘ孖展息率ｘ凍資日數／365日

孖展認購新股除了繳付手續費外，還要以每間行的孖展息率來計算孖展利息，不同新股的孖展息率都有不同，而無論抽中新股與否，在正常情況下，孖展利息都是必須繳付予證券行的。

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以上圖三列出了各間證券行孖展認購嗶哩嗶哩的息率，最低為耀才證券，9成融資的利率為1.98%，致富證券的9成融資利率為2.38%。

若大家想計清楚現金認購或孖展認購新股的費用，可利用本報的「新股計算機」工具，並輸入相關的資料作計算。另外，以孖展抽新股涉及的風險較現金抽新股為高，投資者要密切留意新股的認購反應及自身的風險承受能力。

責任編輯：鄭樂怡

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